جوزيه: الأهلي سيتخطى الدحيل .. وكيف تقارنون موسيماني بي؟

مانويل جوزيه يتحدث عن إنجازه مع الأهلي بكأس العالم للأندية؟

أكد البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، على أنه واثق من تخطي الفريق الأحمر لنادي الدحيل القطري، في دور الربع نهائي ببطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي سيواجه الدحيل يوم 4 فبراير المقبل، بالدور الثاني، ضمن منافسات مونديال الأندية، الذي سيقام في قطر، خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير.

جوزيه قال خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "أمتلك ذكريات طيبة في كأس العالم للأندية، حيث كنت مع الأهلي في أول مشاركة له بتاريخه، وخلال المشاركة الثانية حققنا الميدالية البرونزية والمركز الثالث".

المدرب البرتغالي تابع: "خلال المشاركة الأولى عام 2005، لم يمتلك اللاعبين الاتزان النفسي للظهور في البطولة، ولذلك النتائج كانت كارثية، وفي العام التالي حصدنا الميدالية البرونزية، ولا أصدق أننا فعلناها من ثاني مشاركة".

مانويل جوزيه واصل: "لا أتابع النادي الأهلي الآن، ولا أعرف سوى 3 أو 4 لاعبين فقط بالفريق، والفوز ببطولة إفريقيا يشير إلى أن الفريق الأحمر يمتلك فريقًا قويًا، وعليه أن يحقق نتائج جيدة بكأس العالم للأندية".

وتحدث جوزيه عن مواجهة الدحيل، حيث قال: "القطريون يمتلكون أجانب مميزين، ولكن الأهلي يستطيع تحقيق الفوز، ولو في هذه المباراة فقط، للتأهل إلى نصف النهائي".

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وعن المقارنة بين الجيل الحالي بالأهلي والجيل الذي دربه، قال جوزيه: "قمت بتدريب أفضل جيل بتاريخ النادي الأهلي والكرة المصرية، حتى لو لا أعرف الجيل الحالي، فإن الجيل الذي دربته هو الأفضل بفارق كبير".

المدرب التاريخي للأهلي رد على مقارنته بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدرب الحالي، حيث قال: "قمت بتدريب الأهلي 8 سنوات، كيف تتم مقارنتي بمدرب جاء منذ 4 أشهر فقط؟ لا أعرفه ولا أتابع مباريات مؤخرًا، ولكن لا يمكن عقد هذه المقارنة بعد هذه الفترة القصيرة له".

وحرص جوزيه على توجيه رسالة إلى لاعبي الأهلي، حيث قال: "عليكم التحلي بالثقة والابتعاد عن الانفعالات الزائدة في كأس العالم للأندية، والسيطرة على المشاعر والشخصية، ووضع الهدف والحفاظ أمامهم، لأنه سيتذكرون كل ما يحدث في هذه البطولة للأبد، وعليهم الاعتماد على اللعب الجماعي وليس الفردي، لتحقيق نتائج مميزة".