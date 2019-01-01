جوركاييف: باريس سان جيرمان عليه التعاقد مع لاعبين لا يجروا وراء الأموال!

نجم المنتخب الفرنسي السابق يوري جوركاييف يتحدث عن سياسة الفريق الباريسي في التعاقدات

فيسبوك تويتر محمد عماد

تحدث يوري دجوركاييف أسطورة منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان عن أوضاع الفريق هذا الموسم مع المدرب الألماني توماس توخيل.

وكان باريس سان جيرمان قد حقق لقب الدوري الفرنسي هذا الموسم فقط، وذلك بعد أن ودع دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد من ثمن النهائي، وخرج من دور الـ 16 أيضًا في كأس الاتحاد الفرنسي ضد فريق جانجان المتواضع وخسر نهائي كأس فرنسا ضد فريق رين.

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وقال جوركاييف: "يجب أن تحدث الكثير من التغيرات في النادي، ولكن السؤال الأهم الذي يجب أن نطرحه، من يريد اللعب لباريس سان جيرمان وليس من أجل المال؟".

وأضاف: "أنا اتحدث عن اللاعبين وليس الطاقم الفني، على وجه التحديد، عندما تجد حلًا لهذا السؤال ستتغير الكثير من الأمور".

واختتم قائلا: "المدرب قدم الكثير من العمل وارتكب بعض الأخطاء، هو الأفضل في الدوري الفرنسي ولكن علينا حل مشكلة اللاعبين".

يذكر أن الكثير من الأخبار تقول إن جوزيه مورينيو قد يخلف توخيل في الإدارة الفنية للنادي الفرنسي.