جورج هاجي: نيمار وهازارد سيجلبان لريال مدريد دوري أبطال أوروبا

جورج هاجي يتنبأ بمستقبل باهر لنيمار وهازارد في ريال مدريد مع زين الدين زيدان

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قال الأسطورة الرومانية جورج حاجي إن نيمار في حال انضم إلى ريال مدريد سيجلب رفقة هازارد دوري أبطال أوروبا للفريق الملكي.

وكان نيمار قد اقترب من الانتقال إلى أحد قطبي إسبانيا خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، في وقت يبدو فيه أقرب لبرشلونة.

وحول ذلك، قال هاجي إن نيمار سيكون من الأفضل له الانضمام إلى ريال مدريد وتشكيل ثنائية خرافية رفقة إيدين هازارد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 13, 2019

وأضاف: "ثنائية هازارد ونيمار ستعطي الحلول والتنوع لريال مدريد ولمدربه زين الدين زيدان في تطبيق الخطط التي يريدها"

وتابع: "القوة التي سيمنحها نيمار وهازارد إلى ريال مدريد قادرة على جلب دوري أبطال أوروبا للفريق الملكي في الموسم المقبل"

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يذكر أن نيمار كان قد وصل إلى طريق مسدود بالنسبة لعلاقته بباريس سان جيرمان على مستوى الإدارة والمدرب والجماهير كذلك.