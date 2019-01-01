جيسوس: الهلال فريق عالمي ومواجهته ستكون صعبة

هل يصعد الهلال لمواجهة مدربه السابق في نصف نهائي كأس العالم للأندية؟

أكد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي، على أنه يتوقع فوز الهلال السعودي على الترجي التونسي، وتأهله لملاقاته في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

الهلال يفتتح مبارياته في كأس العالم للأندية، عندما يواجه الترجي "بطل إفريقيا"، مساء يوم السبت المقبل 14 ديسمبر الجاري.

جيسوس قال خلال تصريحات لصحيفة "جلوبو" البرازيلية: "أمامنا 9 أيام قادمة، سنبدأ العمل من يوم الأربعاء، والتفكير في الهلال، لأنه خصم رائع وفريق مبدع وقوي، وأعرفه جيدًا".

المدرب البرتغالي تابع: "مباراة نصف النهائي ستكون تنافسية للغاية، والفريقين يمتلكان الإمكانات الرائعة، والجميع يعتقد أن الهلال ضعيفًا، لان تاريخ السعودية لا يمكن مقارنته بالبرازيل، وهذا الأمر غير صحيح".

متجاهلًا الهلال - جيسوس يكشف عن أفضل فريق قام بتدريبه

مدرب فلامنجو واصل: "كنت هناك وأعرف لاعبي الهلال الموجودين حاليًا، الفريق له مستوى عالمي، ويسير خارج منحنى كرة قدم السعودية".

واختتم جورج تصريحاته قائلًا: "أركز على بطولة كأس العالم للأندية حاليًا، بعد تتويجي بكأس ليبرتادوريس والدوري البرازيلي".

وفي حالة صعود الهلال إلى نصف النهائي، سيواجه فريق فلامنجو "بطل ليبرتادوريس"، الذي يقوده جيسوس مدرب الزعيم السابق.