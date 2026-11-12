"قد يتقدم باستقالته" .. نقاش حول خطة الاتحاد السعودي لرحيل دونيس دون إقالة وتقليل من إنجاز كأس الخليج!

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رغم تأكيدات اتحاد الكرة على استمرار دونيس..

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رغم نفي الاتحاد السعودي لكرة القدم، للأنباء المتداولة بشأن إقالة اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب الأول، وخروج المدرب ذاته للردّ على شائعات إقالته، وتأكيده بأنها لا تهمه، إلا أن حدة التوقعات برحيله لا تتوقف، خاصة مع تأجيل بطولة كأس آسيا 2027، وعدم تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو المُقبل.

التقارير لم تتوقف عند فكرة إقالة دونيس فقط، بل بدأ الحديث بشأن بديله المحتمل لقيادة المنتخب السعودي الأول، سواءً روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال السابق، أو كارلوس كيروش، الذي رحل مؤخرًا عن تدريب غانا.

"قد يقدم استقالته"

وفي هذا السياق، قدم الإعلامي أحمد الفهيد، أطروحة مفاجئة حول مصير دونيس مع المنتخب السعودي، عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، مشيرًا إلى "احتمالية" توجه اليوناني نحو تقديم استقالته.

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وأوضح الفهيد أن اتحاد الكرة السعودي في أزمة، لأنه يصطدم بالجمهور الرياضي الذي يعترض على فكرة إقالة دونيس، خاصة وأنه قاد الأخضر لتحقيق بطولة لأول مرة منذ عام 2004، عندما توج بطلًا لـ"خليجي 27"، موضحًا أن الاتحاد ينظر لكأس الخليج، باعتبارها بطولة عادية وقد تؤخذ بمعيار الجمهور أكثر من اللعب والفن، مستشهدًا بمنتخب البحرين، الذي كان بطلًا للنسخة السابقة، ثم خسر بنتيجة كبيرة من اليمن في تلك النسخة.

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وأضاف أن بطولة الخليج ذات معيار عاطفي واجتماعي وإقليمي، في الوقت الذي يسعى اتحاد الكرة لبناء منتخب من أجل صنع الحدث في كأس العالم 2034، المقرر أن تقام في السعودية، مبينًا أن الاتحاد السعودي قد لا يتعمد الضغط على دونيس من أجل الاستقالة، إلا أنه كثرة المحاسبة بشأن نتائج المنتخب وخطط التطوير يمكنها أن تدفع اليوناني لاتخاذ هذا القرار من نفسه.

خطتان لرحيل دونيس

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وأشار الفهيد إلى إمكانية لجوء الاتحاد السعودي إلى خطتين من أجل حسم مصير دونيس؛ الأولى وديات نوفمبر، وفي حالة خروج المنتخب الأول بنتائج سيئة أمام كوريا الجنوبية وأوزبكستان، فعندها يملك الاتحاد مبررًا لمناقشة مصير المدرب اليوناني، ويصير الصدام مع الجمهور أقل حدة، والثانية أن قد يُمهل إلى توقف مارس المُقبل، حتى إذا ما استمرت النتائج السلبية، فعندما يملك الحق في وضع حد لمسيرة المدرب اليوناني.

"كيروش ليس من نضحي لأجله"

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في المقابل، حذر الإعلامي أحمد علام، عبر برنامج "وهج"، من مخاطرة إقالة دونيس في مثل هذا التوقيت، خاصة بعد انسجام المدرب مع الكادر الإداري، ووجود قرارات تعكس الجانب الاحترافي الكبير في المنتخب، مثلما حدث مع استبعاد مصعب الجوير قبل بطولة كأس الخليج، فضلًا عن إعطاء دونيس الفرصة للاعبين الشباب وإبقاء الفرصة للجميع من أجل المشاركة، ناهيك عن تنوع الأساليب الفنية، حتى بات المنتخب يقدم متعة فنية مفتقدة منذ سنوات.

ونوّه علام بأن كارلوس كيروش، ليس هو المدرب الذي يتم التضحية بدونيس من أجله، بالنظر إلى تجاربه التدريبية السيئة، سواءً مع منتخب مصر أو قطر، ولا يناسب الطموحات الكبيرة للكرة السعودية.

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تجديد عقد وحلول مبتكرة

وكان الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، قد أكد أن دونيس راحل عن المنتخب السعودي بنسبة 99%، فيما أشار بعد ذلك إلى تأكيد من اتحاد الكرة، بأنه لا ينوي إنهاء عقده، إلا أنه أصرّ على معلومته، والوعد في كأس آسيا، فيما طالب الإعلامي هتان النجار، الاتحاد بتجديد عقد دونيس، إذا كانت نيتهم صادقة في الإبقاء عليه.

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وكان الإعلامي نايف الثقيل، قد أكد أن دونيس سلّم تقريرًا من 30 صفحة، إلى مات كروكر، المدير التنفيذي لكرة القدم بالاتحاد، يتضمن الأهداف والمؤشرات، وكيفية استدعاء اللاعبين والتحسن الفني لهم، وخطة الإعداد للمنتخب في المرحلة المُقبلة، ما بين معسكر مارس، وحتى بطولة الكونكاكاف، فيما وضع كروكر بعض التعديلات على الخطة، قبل رفعها إلى الاتحاد السعودي، والذي اعتمدها قبل أيام.

ونوّه الثقيل بأن مستقبل دونيس سيكون مرهونًا بتنفيذ هذه الخطة، فإذا تمكن جورجيوس من تنفيذ وعوده، سيتم تمديد عقده لكأس آسيا، وإذا أخفق، سيتم النظر بشأن استمراره من عدمه.

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وفي هذا السياق، أشار الثقيل إلى خطة مبتكرة من قِبل المجلس الحالي للاتحاد السعودي، بقيادة بدر الرزيزاء، تتضمن وضع قائمة للطوارئ، تضم أسماء 3 مدربين متاحين، لأي ظرف، تحسبًا لتغيير المدرب أو أعضاء آخرين في الجهاز الفني، ويتم تحديث القائمة بشكل ربع سنوي، مع مراعاة أي تغييرات، كأن يرتبط مدرب مرشح بمنتخب آخر.