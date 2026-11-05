حسم قضية العقد تمامًا .. الاتحاد السعودي يقول كلمته النهائية في رحيل دونيس!

مشاركة تابع GOAL على جوجل

هل يتم التعاقد مع أحد الأسماء العالمية؟

إعلان

وسط التكهنات حول مصير المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، وإمكانية رحيله عن المنتخب السعودي، تظهر تأكيدات لتحسم الجدل بشكل كامل.

مستقبل دونيس كان محل الكثير من التساؤلات، بوجود اعتقاد سائد حول إمكانية التخلي عنه بعد تأجيل بطولة كأس آسيا، مع إمكانية قدوم أي من روبرتو مارتينيز أو ديدييه ديشان.

ماذا حدث؟

وجد اتحاد الكرة السعودي نفسه في موقف معقد عقب إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا عن إعادة جدولة كأس آسيا السعودية 2027، لتقام في الفترة ما بين ديسمبر 2027 ويناير 2028.

هذا التغيير الجذري في المواعيد ألقى بظلاله على مستقبل اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للصقور، الذي كان من المفترض أن ينتهي ارتباطه التعاقدي مع "الأخضر" قبل الموعد الجديد للبطولة، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول ضرورة التجديد له أو البدء في رحلة البحث عن بديل عالمي فورًا.

إعلان إعلان

دونيس لن يرحل

الإعلامي بدر الصقري قال عبر برنامج "نادينا":"الوقت الآن مناسب جدًا للحكم على دونيس ومنحه الفرصة الكاملة لإثبات نفسه، لدي قراءة خاصة ومعلومة أيضًا من داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم".

مواضيع ذات صلة

المباريات التالية السعودية المباريات الودية 09:30 كوريا الجنوبية

وأضاف:"تواصلت مع المسؤولين في الاتحاد وسألتهم عن مستقبل دونيس، والرد كان حاسمًا دون أي تفكير بأنه سيستمر، ولا توجد أي خطط للتعاقد مع جهاز فني جديد للفريق، بل وصف المصدر بأن هذا التصرف سيكون مجنونًا بالتخلي عنه الآن".

الرد على الشائعات

وأما عن قدوم أحد الأسماء العالمية حسبما تشير التقارير الإعلامية:"نعم ظهرت العديد من الأنباء، ولكن الاتحاد السعودي قال إنه لا توجد مشكلة في عقد دونيس الذي ينتهي في يوليو 2027، سنقوم بتمديده لعام آخر حتى يشارك في البطولة الآسيوية، لا توجد أي مشكلة في استمراره".

إعلان

وتابع:"ومن وجهة نظري الشخصية، سنرى أن الشيء الأهم يتمثل في معايير الحكم على دونيس، ما حدث في كأس العالم ليس كافيًا لأنه لم يحصل على فرصته وجاء في وقت ضيق، ولكن في كأس الخليج ظهر الفريق بصورة جيدة ولعب بروح وشخصية عالية جدًا وحقق البطولة".

وأنهى تصريحاته:"أتوقع أن المنتخب سيلعب بشكل أفضل من كأس الخليج، وبالنسبة للأسماء العالمية فنحن لم نستفد منهم أبدًا، بداية من فرانك ريكارد وصولًا بروبرتو مانشيني، لم يفلح أحد من هؤلاء".