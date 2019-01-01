جورجينيو: موسمي الأول في تشيلسي كان مذهلًا

الإيطالي جورجينيو نجم فريق تشيلسي يؤكد على سعادته بموسمه الأول رفقة البلوز لتطوره مع الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الإيطالي جورجينيو نجم فريق تشيلسي عن سعادته بالموسم الأول بصفوف البلوز وما قدمه مع النادي اللندني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه ممتن لتطوره مع الفريق خلال الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي.

وقال جورجينيو: "أعتقد أن موسمي الأول في صفوف تشيلسي كان مذهلًا، وكان هامًا للغاية بالنسبة لتطوري في مسيرتي الكروية".

جيرو: قد أرحل للصين أو الولايات المتحدة

وأضاف: "في الوقت الحالي أصبحت أكثر قوة على المستوى الدفاعي، وأتعامل في التدخلات الآن بإصرار أكبر، لقد أجبرني الدوري الإنجليزي على تطوير مهاراتي".

وأكمل عن منتخب إيطاليا: "أتمنى أن أسجل في شباك منتخب فنلندا، لكنني سأكون أكثر سعادة لو نجحنا في العودة بالثلاث نقاط".

جدير بالذكر أن منتخب إيطاليا سيحل ضيفًا على نظيره الفنلندي مساء الغد في لقاء الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية.