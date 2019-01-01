جورجينيو: كنت على وشك ترك الكرة بسبب وكيل أعمالي

تعرض للسرقة بالحصول على 20 يورو فقط في الأسبوع

كشف جورجينيو لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي، أنه كان على وشك ترك كرة القدم بشكل نهائي بسبب وكيل أعماله السابق.

النجم الإيطالي تعرض للسرقة خلال مراحل الشباب والناشئين، حيث كان يمنحه وكيله 20 يورو فقط لإنفاقهم كل أسبوع.

وقال جورجينيو في تصريحات صحفية:"كنت ألعب بإحدى المسابقات في البرازيل، وشاهدني أحد وكلاء الأعمال، أخذني معه لمدرسة كرة والهدف وقتها كان إرسالي لإيطاليا".

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وأضاف:"عندما بلغت 15 سنة ساعدني على خوض تجربة اختبار مع فيرونا، كنت في قمة السعادة وقتها بتحقيق حلم حياتي".

وتابع:"كنت أحصل على 20 يورو فقط في الأسبوع، كل ما فعلته هو الذهاب للمدرسة ثم العودة للمنزل".

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وعن اكتشافه السرقة:"قابلت أحد الأشخاص يدعى بيريتي وعندما أخبرته بالمبلغ الذي أتقاضاه، شعر بالصدمة وقام بالتحقيق في الموضوع واكتشفنا أن وكيل أعمالي كان يسرقني".

واستكمل:"اتصلت بوالدتي في حالة بكاء شديدة، وطلبت العودة للمنزل مرة أخرى، ولكنها رفضت وقالت لي أنت قريب جداً من تحقيق حلمك".

وفي نهاية حديثه قال جورجينيو إنه استمع لنصيحة والدته، ليتدرج بمراحل الشباب قبل الانتقال لنابولي، ثم الخطوة الأكبر في حياته بالانضمام لتشيلسي الصيف الماضي بـ50 مليون جنيه إسترليني.