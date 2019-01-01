جورجينيو: ستكون مفاجأة لو رحل ساري عن تشيلسي

يرى فريقه قدم مستوى مميز هذا الموسم

أكد لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو، أنه سيشعر بالصدمة الشديدة لو رحل المدرب ماوريسيو ساري عن تشيلسي.

الجدل يستمر حول مستقبل ساري مع البلوز، وسط أنباء حول خلافات مع مالك النادي رومان أبراموفيتش.

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احتمالية رحيله تزايدت تلقائياً بعد إعلان يوفنتوس عن إقالة ماسيميليانو أليجري، لتنتشر التكهنات حول انتقاله لخلافته.

جورجينيو قال عن تلك الاحتمالية:"ستكون مباراة دولية كبيرة ونهائي نستعد له بأفضل شكل ممكن".

وأضاف:"أمامي أربع سنوات على نهاية عقدي مع تشيلسي، ستكون مفاجأة كبيرة لو رحل ساري".

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وتابع:"نحن في المركز الثالث بجدول الدوري الإنجليزي خلف مانشستر سيتي وليفربول، ولعبنا نهائي كأس الرابطة ضد مانشستر سيتي والآن بنهائي الدوري الأوروبي".

وفي نهاية حديثه شدد الإيطالي على حالة الإيجابية التي تسود تشيلسي، مؤكداً هدوء ساري تماماً رغم الشكوك حول مستقبله.