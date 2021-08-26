جورجينيو الأفضل وتوخيل يتفوق على مانشيني.. جوائز اليويفا 2021-22

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احتضنت العاصمة التركية إسطنبول حفل جوائز الأفضل في أوروبا بـ2020-21، حيث تحصل نجم تشيلسي جورجينيو على جائزة اللاعب الأفضل متفوقًا على نجولو كانتي وكيفن دي بروينه.

البداية كانت مع جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي، والتي منحها للطاقم الطبي لمنتخب الدنمارك والقائد سيمون كايير بسبب طريقتهم في التعامل مع سقوط كريستيان إريكسن المرعب في يورو 2020.

Heroes. Simon Kjær and the medical team that saved Christian Eriksen's life are the 2021 UEFA President's Award winners.#UEFAawards pic.twitter.com/3vdmMSQSS9 — UEFA (@UEFA) August 26, 2021

وتُوِج بعد ذلك حارس تشيلسي إدواردو ميندي بجائزة أفضل حارس مرمى في أوروبا بعد التصديات المميزة التي قام بها على مدار الموسم وقاد من خلالها كتيبة توماس توخيل لتحقيق درع دوري أبطال أوروبا.

وتحصل مدافع مانشستر سيتي روبن دياش على جائزة المدافع الأفضل، بعد انضمامه للنادي الإنجليزي في يناير الماضي وقلبه لموسم رأسًا على عقب إلى التتويج بالدوري الإنجليزي والوصول لنهائي دوري الأبطال.

أما لاعب وسط الملعب الأفضل فكانت الجائزة من نصيب نجم آخر لتشيلسي وهو نجولو كانتي.

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المهاجم الأفضل في الموسم الماضي جائزة حققها نجم بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند بعدما تمكن من تسجيل 10 أهداف في 8 مباريات خاضها في دوري الأبطال مع النادي الألماني.

وتفوق توماس توخيل على روبيرتو مانشيني وبيب جوارديولا، ونجح في التتويج كأفضل مدرب في القارة العجوز بعدما قاد تشيلسي للتتويج الأوروبي.

أخيرًا، أتى الدور على جائزة الأفضل في أوروبا عن الموسم المنقضي، وحملها النجم الإيطالي جورجينيو.

تتويج جورجينيو بالجائزة ليس غريبًا بالنظر إلى المستويات المذهلة التي قاد بها تشيلسي للتتويج بذات الأذنين، وكذلك قيادته لمنتخب إيطاليا لتحقيق لقب يورو 2020.