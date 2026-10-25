جود بيلينجهام في الكلاسيكو | درس في البقاء حيًا أمام برشلونة.. أخطاء قاتلة ولمحته أنقذت ريال مدريد!

في مواجهات بحجم الكلاسيكو، لا يُقاس النجوم بعدد الدقائق التي يلمعون فيها فقط، بل بقدرتهم على النجاة من كوابيسهم الفردية داخل المستطيل الأخضر.

ما عاشه الإنجليزي جود بيلينجهام على أرضية ملعب سبوتيفاي كامب نو كان تجسيدًا حيًا لهذا المعنى، ليلة بدأت بأخطاء فادحة كادت أن تعصف بآمال فريقه وتجعله المتهم الأول لدى الجماهير، قبل أن تنقذ لمحة إبداعية واحدة كل شيء وتمنح ريال مدريد فوزًا ثمينًا في الأنفاس الأخيرة.





البداية في فخ السذاجة والتوهان

عاش بيلينجهام فترات حرجة خلال الشوط الثاني كانت كفيلة بالقضاء على الحضور الذهني لأي لاعب، ففي الدقيقة 49، لاحت أمامه فرصة ذهبية لقتل اللقاء بهجمة مرتدة باثنين ضد مدافع واحد رفقة كيليان مبابي، غير أن تباطؤه غير المبرر وتردده سمح للمدافع جيرارد مارتين بإفساد الهجمة.

ولم يكد يستفيق من صدمة الفرصة الضائعة، حتى جاء هدف التعادل الكتالوني في الدقيقة 60، حين تهاون في الضغط داخل منطقة الجزاء ومرت تسديدة رافينيا بين قدميه إلى الشباك، ليدخل بعدها في غيبوبة فنية استمرت لنحو 20 دقيقة، بدا فيها مشتتًا وفاقدًا للبوصلة أمام طوفان برشلونة الهجومي.

معركة الصمود والأرقام الصامتة

رغم الانحدار الواضح في هدوئه الذهني وغيابه التام عن تقديم أي تمريرة مفتاحية للخط الأمامي، إلا أن بيلينجهام رفض الاستسلام أو الخروج المعنوي من اللقاء.

لجأ النجم الإنجليزي إلى العمل البدني الشاق في عمق الملعب ليعوض ارتباكه الهجومي، ونجح في الفوز بـ 13 صراعًا أرضيًا من أصل 15، وقام بثلاث تدخلات دفاعية ناجحة، واستعاد الكرة 6 مرات، وساهم إجمالًا بـ 8 تدخلات دفاعية، وهي أرقام عكست شراسته في البقاء حيًا وتحمل عبء الضغط الكتالوني حتى لا ينهار وسط فريقه.

اللمحة التي محت كل الخطايا

حين دخلت المباراة دقيقتها الـ 87 وكانت في طريقها لتعادل استدعى بيلينجهام كل ما يملكه من سحر، استلم الكرة في وسط الملعب وبحركة مهارية خاطفة تخلص من ثلاثة لاعبين لبرشلونة دفعة واحدة مكملًا مراوغاته الناجحة بنسبة 100 بالمئة، ليتجاوز الضغط ويطلق الكرة فاتحًا الطريق أمام كامافينجا لصناعة هدف الحسم القاتل لمبابي، لتتحول كل أخطاء الماضي إلى مجرد تفاصيل منسية أمام لقطة العبقرية.

بيت القصيد

تكمن قيمة لاعبي النخبة في أنهم يمتلكون الشجاعة للنجاة من أخطائهم الكارثية والعودة من حافة الانهيار في لمح البصر.

بيلينجهام ارتكب هفوات كانت كافية لذبح أي لاعب وإخراجه من المشهد، لكنه قاتل بشراسة في الميدان وظل متماسكًا حتى أخرج اللمحة التي غيرت مصير الكلاسيكو بالكامل، ليثبت أن النجم الكبير قد يتعثر ويغيب، لكنه لا يموت أبدًا متى امتلك الإرادة والمهارة لإنقاذ فريقه.



