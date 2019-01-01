الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

جودين يعود إلى إنتر أمام كالياري

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Getty Images
غياب جودين عن افتتاح الكالتشيو بات مؤكدًا

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إيطالية أن دييجو جودين سيعود إلى إنتر ليشارك بشكل طبيعي بداية من مباراة كالياري.

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وتعرض جودين لإصابة على مستوى الفخذ أبعدته عن الملاعب لنحو أسبوعين حسب ما أفادت به التقارير الطبية.

وستؤدي هذه الإصابة إلى غياب المدافع الدولي الأوروجوياني عن الجولة الأولى من منافسات الدوري الإيطالي للموسم الجديد.

وسيلعب إنتر في المباراة الأولى له في الكالتشيو أمام ليتشي الصاعد حديثًا على ملعب جيوسيبي مياتزا.

ولن يكون جودين متاحًا في مواجهة ليتشي، بينما سيعود إلى النيراتزوري بداية من المباراة الثانية والتي ستكون أمام كالياري.

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يذكر أن إنتر تعاقد مع دييجو جودين خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية بعد نهاية عقده مع أتليتيكو مدريد في صفقة انتقال حر.

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