جودين يعود إلى إنتر أمام كالياري

غياب جودين عن افتتاح الكالتشيو بات مؤكدًا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إيطالية أن دييجو جودين سيعود إلى إنتر ليشارك بشكل طبيعي بداية من مباراة كالياري.

وتعرض جودين لإصابة على مستوى الفخذ أبعدته عن الملاعب لنحو أسبوعين حسب ما أفادت به التقارير الطبية.

وستؤدي هذه الإصابة إلى غياب المدافع الدولي الأوروجوياني عن الجولة الأولى من منافسات الدوري الإيطالي للموسم الجديد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 3, 2019

وسيلعب إنتر في المباراة الأولى له في الكالتشيو أمام ليتشي الصاعد حديثًا على ملعب جيوسيبي مياتزا.

ولن يكون جودين متاحًا في مواجهة ليتشي، بينما سيعود إلى النيراتزوري بداية من المباراة الثانية والتي ستكون أمام كالياري.

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يذكر أن إنتر تعاقد مع دييجو جودين خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية بعد نهاية عقده مع أتليتيكو مدريد في صفقة انتقال حر.