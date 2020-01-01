جودين وريبيتش يتوعدان ميلان وإنتر قبل الديربي

الثنائي دييجو جودين نجم إنتر وآنتي ريبيتش لاعب ميلان يؤكدان أن فريقيهما استعدا بشكل جيد لديربي المدينة اليوم.

أكد النجم الأوروجوياني دييجو جودين لاعب إنتر على صعوبة مباراة الديربي اليوم أمام فريق ميلان في الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية لجودين أدلى بها هو ونظيره لاعب ميلان آنتي ريبيتش حيث أكد الثنائي أن كل فريق استعد للمواجهة بأفضل ما لديه.

وقال جودين: "المباراة ستكون هامة للغاية في المقام الأول بسبب ما يعنيه الديربي للجماهير وبعد ذلك هناك الثلاث نقاط والتي ستكون هامة في مشوار الدوري".

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وأضاف: "الجميع يعرف زلاتان إبراهيموفيتش، هو مهاجم عظيم لكننا سنحاول أن نحد من خطورته ونقطع عنه خطوط الإمداد وبعد ذلك سنحاول الفوز بالمباراة".

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وأكمل: "لقد استعددنا لتلك المباراة على كافة المستويات خلال الأسبوع الماضي، ولن نتمكن من الفوز إلا لو لعبنا كفريق وقمنا بعمل رائع في الدفاع والهجوم".

وأردف نظيره آنتي ريبيتش لاعب ميلان: "مباراة الديربي ضخمة ونحن تدربنا خلال الأسبوع من أجلها ونأمل في الخروج بالفوز منها".

وأنهى تصريحاته: "الفريق تغير في يناير كثيرًا بقدوم أمثال إبراهيموفيتش وكاير وبيجوفيتش، زلاتان لاعب قوي للغاية وله تأثير كبير على الفريق بخبراته ويساعد ميلان كثيرًا".

جدير بالذكر أن ميلان يحل في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة بينما يحل إنتر في المركز الثالث بـ51 نقطة قبل انطلاق لقاء اليوم.