جودين: ننافس على كل البطولات هذا الموسم

إنتر حقق فوزاً سهلاً على أرضه أمام لودوجوريتس في الدوري الأوروبي اليوم

تحدث مدافع إنتر الإيطالي دييجو جودين حول مكسب فريقه اليوم أمام فريق لودوجوريتس البلغاري في الدوري الأوروبي.

إنتر كان قد نجح في الفوز اليوم على فريق لودوجوريتس البلغاري بهدفين نظيفين في ذهاب مباراة دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وقال جودين في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "كنا نلعب ضد خصم صعب هو الأول على الدوري في بلغاريا كان علينا أن نركز في المباراة بشكل كبير للغاية وأن لا نضيع تركيزنا في اللقاء".

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وأضاف: "الشوط الأول كان صعبًا للغاية ضيقوا علينا المساحات، ولكن كان لدينا مستوى آخر من الشدة في الشوط الثاني.

وأردف: "الفوز سيكون في صالحنا للغاية في المباراة ويجب علينا أن نركز في مباراة العودة نحن لم نصعد إلى الدور الثاني حتى الآن".

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واختتم: "فريقنا هو فريق يتطلع للتويج بكل البطولات هذا الموسم، المهم أن المجموعة جاهزة كلها، والكل على أهبة الاستعداد من أجل اللعب دائماً والحصول على كل شيء".

يذكر أن إنتر يواجه فريق لودوجوريتس في مباراة الإياب يوم الخميس المقبل على ملعب جوسيبي مياتزا، ويكفيه التعادل بأي نتيجة من أجل الصعود أو الخسارة بفارق أقل من هدفين.