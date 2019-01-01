جودين بعد إسقاط يوفنتوس: تلك المناسبات تحسمها التفاصيل الصغيرة

ثنائية أوروجويانية في شباك فويتشيك تشيزني تضع أتلتيكو على أعتاب ربع نهائي دوري الأبطال



أعرب المدافع الأوروجوياني دييجو جودين، عن سعادته الكبيرة بفوز أتلتيكو مدريد على يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا.

الفريق الإسباني تفوق على نظيره الإيطالي بثنائية نظيفة، سجلها خوزيه خيمينيز وجودين في الشوط الثاني.

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المدافع الأوررجوياني قال بعد المباراة:"كنا نعلم أن اللقاء سيكون على هذا المنوال، صراع واحتكاكات كثيرة في الشوط الأول".

وأضاف:"حرصنا على الهدوء في الشوط الثاني، ومحاولة التغلب على الدفاع الإيطالي القوي".

وتابع:"هذه المباريات دائماً يتم حسمها عن بعض التفاصيل الصغيرة، ومع ذلك إمكانية التأهل لازالت مفتوحة والأمور لم تنتهي بعد".

وعن إلغاء هدف ألفارو موراتا بتكنولوجيا الإعادة التليفزيونية:" تلك اللعبات دائماً ما تكون سريعة، حيث يصعب مشاهدة الحالات سواء كانت صحيحة أم خاطئة".

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واستكمل:"التقنية كانت جيدة في كأس العالم وساعدت الفرق، لكن في الدوري الإسباني سيئة جداً وعلى الاتحاد معالجة الأمر".

يذكر أن الفوز يمنح أتلتيكو أفضلية كبيرة في التأهل، قبل خوض مواجهة الإياب على ملعب تورينو معقل يوفنتوس في 12 مارس القادم.