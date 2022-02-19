جوجينيو: أحلم باللعب مع جوارديولا، ولم أكن سأنضم لتشيلسي!

كشف الدولي الإيطالي جورجينيو عن رغبته وحلمه في اللعب تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي.

جاء هذا بحسب ما ذكر اللاعب في تصريحات صحفية لصالح موقع "90 min"، وأكد خلالها أنه لم يكن من المفترض أن يلعب لصالح تشيلسي من الأساس.

وقال جورجينيو: "لم أكن سأنضم لصفوف تشيلسي، كان من المفترض أن أنضم لفريق آخر، يلعب في الدوري الإنجليزي أيضًا".

وأضاف: "لكن ما حدث أنني لعبت لصالح تشيلسي، وكل شيء حدث بسرعة كبيرة للغاية، وعندما شاهدت العرض كنت في لندن ووافقت فورًا".

وعند سؤاله إذا ما كان لا يزال يحلم باللعب تحت قيادة بيب جوارديولا رد: "نعم، لا أعلم إذا ما كان ذلك سيحدث، لكن الإجابة هي نعم".

وأكمل: "عندما كنت طفلًا كنت أشاهد برشلونة يحقق الفوز بكل شيء في وجود رونالدينيو وتشافي وإنييستا".

جدير بالذكر أن جورجينيو كان قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع تشيلسي منذ انضمامه للبلوز.