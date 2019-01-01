خاص جول | جوتسه يكشف مكاسب غيابه عن كأس العالم وتأثير جوارديولا وكلوب عليه

جوتزه يتحدث لـGoal

كشف النجم الألماني ماريو جوتزه عن مكاسب استبعاده من قائمة منتخب بلاده في كأس العالم روسيا 2018، وذلك في مقابلة حصرية مع Goal وشبكة DAZN.

وتعرض صاحب هدف تتويج الماكينات بكأس العالم 2014، لسلسلة من الإصابات القاسية، التي على إثرها غاب عن الملاعب لفترات طويلة، قبل أن يأتي موعد الصدمة الكبرى، باستبعاده عن مونديال روسيا، رغم أنه لم يكن مصابًا الصيف الماضي، مع ذلك رفض البكاء على اللبن المسكوب، لاعتقاده بأن كل العالم ليس رجلاً يستحق البكاء عليه.

وعن هذه اللحظات قال "كان قراراً صعبًا، أنا محترفًا منذ أن كنت في السابعة عشر، وأتواجد دومًا مع المنتخب منذ سن الـ18 واحتفل معه، وقد شاركت في 63 مباراة دولية".

وأضاف "البطولات المجمعة تكون خاصة جدًا، وبالنسبة لي، كان عدم استدعائي للمنتخب لمدة 12 شهرًا أمرًا مهمًا بالنسبة لي، وقد تعلمت وتأكدت أن ما حدث معي قبل كأس العالم كان خطوة إلى الأمام".

وتابع "نظرًا لأن الوضع كان جديدًا علي، وجدت صعوبة في إعداد نفسي، وكانت الأمور صعبة حقًا، لكن الشيء المهم كان في مودة الأشخاص المقربين، عمومًا أنا لست من الرجال الذين يبكون على مثل هذه الأشياء، كما قلت، الأمر كان صعبًا، لكنه لم يجعلني أفكر بطريقة سلبية، كنت أحاول استخلاص القوة من المواقف لإيجاد الحلول، وبوضع ما حدث معي في مقارنة مع آخرين، فهذا مجرد أمر تافه".

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pic.twitter.com/kBDkGEHeu4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 4, 2019

ثم تحدث عن تأثير يورجن كلوب عليه في فترته الأولى مع بوروسيا دورتموند وبيب جوارديولا في تجربته مع البايرن، قائلاً "أود القول بأنني ممتن جدًا لكلوب على الثقة التي منحها لي في بوروسيا، وعندما انتقلت إلى البايرن، كنت ممتنًا أيضًا لكلوب لأنه أتاح لي فرصة اللعب على هذه المستوى وبهذه الطريقة، وقبل أي شيء، أنا سعيد حقًا بعودتي لبوروسيا".