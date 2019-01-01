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الدوري الإنجليزي الممتاز

جوتا يعادل إنجاز كريستيانو رونالدو في البريميرليج

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Getty Images
دييجو جوتا نجم برتغالي جديد يسطع في سماء الدوري الإنجليزي

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أحرز اللاعب البرتغالي دييجو جوتا هاتريك في فوز فريقه وولفرهامبتون على ليستر سيتي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في الأسبوع الثالث والعشرين من البريميرليج.

ويعتبر جوتا هو ثاني لاعب برتغالي يحرز هاتريك في البريميرليج بعد نجم مانشستر يونايتد السابق كريستيانو رونالدو.

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كما أصبح جوتا البالغ من العمر 22 عامًا، هو أول لاعب يحرز هاتريك لفريق وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، منذ عام 1977 عندما أحرز جون ريتشاردز هاتريك في شباك ليستر سيتي أيضًا.

يذكر أن جوتا الذي سبق له اللعب لصالح أتلتيكو مدريد وبورتو، يلعب في صفوف وولفرهامبتون منذ عام 2017، وشارك معهم في أكثر من 60 مباراة في مختلف المسابقات حتى الآن وتخطى حاجز العشرين هدفًا.

يشار إلى أن وولفرهامبتون يحتل حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 32 نقطة.

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