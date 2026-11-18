أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن فوز لامين يامال، هانسي فليك، كارلوس إسبي، جوان جارسيا وأردا جولر بجوائز لاليجا لموسم 2025-2026، التي تكرّم أبرز المتألقين خلال الموسم الماضي.
وسيجري تسليم الجوائز يوم 28 ديسمبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات النسخة الـ 17 من حفل جوائز "بيوند للتطوير العقاري جلوب سوكر".
وسيجمع الحفل نخبة من أبرز الشخصيات في كرة القدم العالمية، ليوفر منصة دولية للاحتفاء بإسهامات الفائزين خلال موسم نجح فيه نادي برشلونة في الحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة لاليجا إي إيه سبورتس.
ولم يكتفِ برشلونة بالتتويج بلقب لاليجا إي إيه سبورتس الموسم الماضي، بل فرض هيمنته أيضاً على الجوائز الفردية، بعدما حصد لامين يامال جائزة أفضل لاعب، وهانسي فليك جائزة أفضل مدرب، وجوان جارسيا جائزة أفضل تصدٍ، ليظفر النادي بثلاث من الجوائز الخمس لموسم 2025-2026.
وسيحصل لامين يامال على جائزة أفضل لاعب في لاليجا إي إيه سبورتس لموسم 2025-2026، المقدمة بالشراكة مع "إي إيه سبورتس"، بعدما لعب نجم برشلونة دوراً محورياً في تتويج فريقه باللقب، منهياً الموسم برصيد 16 هدفاً و12 تمريرة حاسمة.
أما جائزة أفضل مدرب في لاليجا إي إيه سبورتس لموسم 2025-2026، فستذهب إلى هانسي فليك، الذي قاد برشلونة إلى التتويج بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، بعدما أنهى الفريق الموسم برصيد 94 نقطة، مع الحفاظ على مستوى مرتفع وثابت من الأداء طوال الموسم.
وسيُكرّم كارلوس إسبي بجائزة أفضل لاعب تحت 23 عاماً في لاليجا إي إيه سبورتس لموسم 2025-2026. وترك المهاجم القادم من مدينة فالنسيا، البالغ من العمر 20 عاماً، بصمة لافتة في موسمه الأول بدوري الدرجة الأولى، بعدما سجل 11 هدفاً، منها 10 أهداف خلال الجولات الـ 13 الأخيرة. وأسهمت أهدافه بصورة حاسمة في مساعدة ليفانتي على تجنب الهبوط، كما منحته مكاناً بين أفضل 15 هدافاً في المسابقة.
وستُمنح جائزة أفضل تصدٍ في الموسم إلى جوان جارسيا، تقديراً لتصديه المميز في مباراة الديربي أمام إسبانيول. وتصدر غارسيا نتائج التصويت النهائي، متفوقاً على المرشحين الآخرين يان أوبلاك وأوناي سيمون.
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رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.
حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.
هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".
آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.
بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.
أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.
التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..
حارس مرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام
خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو
هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي
بالنظر إلى نجومي المفضلين وطبيعتهم الإبداعية، يمكن التخمين بسهولة طريقتي المفضلة في الكتابة.
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