جوائز إنديفيزا للكرة النسائية السعودية مقدمة من مجموعة روشن .. قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة دولية في العام

تقام النسخة الأولى من جوائز إنديفيزا السعودية لكرة القدم النسائية، مقدمة من مجموعة روشن، المطور العقاري الرائد متعدد الأصول في السعودية، وإحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

وستكون جميع الجوائز، مقدمة من مجموعة روشن، بالشراكة مع منصة إنديفيزا.

ولا تقتصر جوائز كرة القدم النسائية في السعودية، على الحفل الرسمي فقط، إذ ستُدعَم بسلسلة من المواد الإعلامية عبر شبكة العلامات الإعلامية التابعة لشركة فوتبولكو باللغة العربية، والتي تشمل "جول" و"كووورة" و"إنديفيزا، وتصل هذه المنصات مجتمعة إلى أكثر من 170 مليون مشجع ناطق بالعربية شهرياً، من بينهم أكثر من 20 مليون مشجع في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر تنظيم حفل توزيع الجوائز، يوم 13 مايو، عقب نهاية موسم الدوري السعودي الممتاز للسيدات 2025-2026.

ما فئات جوائز إنديفيزا السعودية لكرة القدم النسائية المقدمة من مجموعة روشن داخل الملعب؟

أفضل لاعبة في العام

أفضل لاعبة شابة في العام

أفضل لاعبة دولية في العام

أفضل لاعبة في المنتخب الوطني في العام

هدف العام

فريق العام (أفضل لاعبة في كل مركز)

اختيار قائمة أولية مكونة من 7 لاعبات لكل جائزة، باستثناء جائزة هدف العام.

ما هي آلية التصويت في جوائز إنديفيزا السعودية لكرة القدم النسائية المقدمة من مجموعة روشن داخل الملعب؟

يتم اختيار هذه القوائم، من طرف لجنة مختصة تضم صحفيي موقع إنديفيزا، ولجنة تقنية من أطر مختلفة.

وفيما يتعلق بنظام التصويت، تتمثل المرحلة الأولى، في الإعلان عن القوائم الأولية يوم 20 أبريل/نيسان، ثم فتح باب التصويت للجمهور، مع غلق التصويت يوم 30 من نفس الشهر.

وستبدأ المرحلة الثانية، بالإعلان عن القوائم المصغرة يوم 1 مايو/آيار، وكل قائمة ستضم 3 أسماء.

ثم سيتم فتح تصويت جديد لمدة 10 أيام، وغلقه في العاشر من مايو/آيار.

قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة دولية في العام في جوائز إنديفيزا السعودية لكرة القدم النسائية المقدمة من مجموعة روشن داخل الملعب؟



أعلنت إنديفيزا عن قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة دولية في العام ضمن منافسات كرة القدم السعودية، وجاءت الأسماء على النحو التالي:

ضمت القائمة النيجيرية أسيسات أوشوالا، مهاجمة فريق الهلال ومنتخب نيجيريا، والتي تتميز بقدرتها العالية على تسجيل الأهداف داخل منطقة الجزاء وخارجها، بفضل دقتها وقوتها الهجومية.

كما جاءت التنزانية كلارا لوفانجا، مهاجمة فريق النصر ومنتخب تنزانيا، والتي تُعد الهدافة الأولى لفريقها في الدوري السعودي الممتاز للسيدات، نظير حضورها التهديفي المستمر.

وشملت الترشيحات البرازيلية أدريانا سيلفا، مهاجمة فريق القادسية، والتي تجيد اللعب في مركز الجناح أيضًا، وتمتاز بمرونتها الهجومية وقدرتها على صناعة الفارق في الثلث الأخير من الملعب.

ومن فريق الهلال أيضًا، برز اسم المغربية خيرة حمراوي، لاعبة خط الوسط، التي تلعب دورًا محوريًا في الربط بين الدفاع والهجوم، وتتميز بتمريراتها الحاسمة وصناعة الفرص.

كما تواجدت الفرنسية كاثلين سوزا، قلب دفاع فريق النصر، التي لا تكتفي بالأدوار الدفاعية، بل تشارك في الهجمات وتُسجل الأهداف عند تقدمها لدعم الخط الأمامي.

وضمت القائمة كذلك ليا لو غاريك، لاعبة خط الوسط في فريق القادسية، والتي تُعد من أبرز صانعات اللعب في الفريق، بفضل رؤيتها المميزة وتمريراتها الدقيقة.

وأخيرًا، جاءت الكونغولية نعومي كاباكابا، جناح فريق الأهلي ومنتخب الكونغو الديمقراطية، والتي تُعد من أبرز الهدافات في الدوري السعودي الممتاز للسيدات، لما تمتلكه من سرعة وحسم أمام المرمى.

المرشحات لجائزة أفضل لاعبة دولية في العام في جوائز إنديفيزا السعودية المقدمة من مجموعة روشن

اللاعبة الجنسية الفريق أسسيات أوشوالا نيجيرية الهلال كلارا لوفانجا تنزانية النصر أدريانا سيلفا برازيلية القادسية خيرة حمراوي فرنسية الهلال كاثلين سوزا برازيلية النصر ليا لو غاريك فرنسية القادسية نعومي كاباكابا كونغولية الأهلي

متى موعد الإعلان عن الفائزات بجائزة أفضل لاعبة دولية في العام في جوائز إنديفيزا السعودية لكرة القدم النسائية المقدمة من مجموعة روشن داخل الملعب؟





يتم الإعلان عن الفائزات يوم 13 مايو المقبل، خلال حفل رسمي في الرياض.