جوائز إنديفيزا للكرة النسائية السعودية مقدمة من مجموعة روشن .. القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعبه شابة في العام

تقام النسخة الأولى من جوائز إنديفيزا السعودية لكرة القدم النسائية، مقدمة من مجموعة روشن، المطور العقاري الرائد متعدد الأصول في السعودية، وإحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

وستكون جميع الجوائز، مقدمة من مجموعة روشن، بالشراكة مع منصة إنديفيزا.

ولا تقتصر جوائز كرة القدم النسائية في السعودية، على الحفل الرسمي فقط، إذ ستُدعَم بسلسلة من المواد الإعلامية عبر شبكة العلامات الإعلامية التابعة لشركة فوتبولكو باللغة العربية، والتي تشمل "جول" و"كووورة" و"إنديفيزا، وتصل هذه المنصات مجتمعة إلى أكثر من 170 مليون مشجع ناطق بالعربية شهرياً، من بينهم أكثر من 20 مليون مشجع في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر تنظيم حفل توزيع الجوائز، يوم 13 مايو، عقب نهاية موسم الدوري السعودي الممتاز للسيدات 2025-2026.

ما فئات جوائز إنديفيزا السعودية لكرة القدم النسائية المقدمة من مجموعة روشن داخل الملعب؟

أفضل لاعبة في العام

أفضل لاعبة شابة في العام

أفضل لاعبة دولية في العام

أفضل لاعبة في المنتخب الوطني في العام

هدف العام

فريق العام (أفضل لاعبة في كل مركز)

اختيار قائمة أولية مكونة من 7 لاعبات لكل جائزة، باستثناء جائزة هدف العام.

ما هي آلية التصويت في جوائز إنديفيزا السعودية لكرة القدم النسائية المقدمة من مجموعة روشن داخل الملعب؟

يتم اختيار هذه القوائم، من طرف لجنة مختصة تضم صحفيي موقع إنديفيزا، ولجنة تقنية من أطر مختلفة.

وفيما يتعلق بنظام التصويت، تتمثل المرحلة الأولى، في الإعلان عن القوائم الأولية يوم 20 أبريل/نيسان، ثم فتح باب التصويت للجمهور، مع غلق التصويت يوم 30 من نفس الشهر.

وستبدأ المرحلة الثانية، بالإعلان عن القوائم المصغرة يوم 1 مايو/آيار، وكل قائمة ستضم 3 أسماء.

ثم سيتم فتح تصويت جديد لمدة 10 أيام، وغلقه في العاشر من مايو/آيار.

القائمة النهائية للمرشحات لجائزة أفضل لاعبه شابة في العام في جوائز إنديفيزا السعودية لكرة القدم النسائية المقدمة من مجموعة روشن داخل الملعب؟

أعلنت شركة إنديفيزا عن قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة شابة في كرة القدم السعودية، وجاءت الأسماء على النحو التالي:

تضمنت القائمة لاعبة الاتحاد لمار محمد، التي تشغل مركز الجناح، وتمتاز بقدرتها على صناعة الأهداف عبر التمريرات الحاسمة، إضافة إلى تسجيل الأهداف بنفسها.

كما جاءت لاعبة الهلال فاطمة منصور، والتي تجيد اللعب في مركزي الهجوم وخط الوسط، بفضل فعاليتها الهجومية وقدرتها على صناعة الفرص وتسجيل الأهداف.

كما ضمت القائمة لاعبة الاتحاد ليان أمير اليافعي، التي تشغل مركز الظهير الأيمن، وتملك القدرة كذلك على اللعب في وسط الملعب.

المرشحات لجائزة أفضل لاعبه شابة في العام في جوائز إنديفيزا السعودية المقدمة من مجموعة روشن

اللاعبة الجنسية الفريق لمار محمد سعودية الاتحاد فاطمة منصور سعودية الهلال ليان أمير اليافعي سعودية الاتحاد

متى موعد الإعلان عن الفائزات بجائزة أفضل لاعبه شابة في العام في جوائز إنديفيزا السعودية لكرة القدم النسائية المقدمة من مجموعة روشن داخل الملعب؟





يتم الإعلان عن الفائزات يوم 13 مايو المقبل، خلال حفل رسمي في الرياض.