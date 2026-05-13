جوائز إنديفيزا للكرة النسائية السعودية مقدمة من مجموعة روشن.. سارة الحمد تقتنص جائزة أفضل هدف في الموسم

فازت سارة الحمد لاعبة فريق النصر بجائزة أفضل هدف هذا الموسم، ضمن حفل جوائز إنديفيزا للكرة النسائية السعودية المقدمة من مجموعة روشن، المطور العقاري الرائد متعدد الأصول في السعودية، وإحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

وقدمت لاعبة النصر أداءً متميزًّا طوال منافسات الدوري السعودي الممتاز للسيدات لموسم 2025-2026، وتعتبر من العناصر الهامة في صناعة الأهداف لزميلاتها المهاجمات.

وسجّلت سارة التي تلعب في مركز الظهير الأيمن، الهدف الفائز بالجائزة في الجولة الثانية من الدوري الممتاز للسيدات أمام القادسية.

منافسة قوية بين 5 أهداف

وشهدت هذه الفئة صراعًا محتدمًا بين 5 أهداف من بينها هدف سارة الحمد الفائز بالجائزة.

ونافست سارة، إبتسام جرايدي حيث سجّلت مهاجمة الأهلي هدفها في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز للسيدات ضد العلا.

كما شملت القائمة لانا فراس حيث سجّلت مدافعة شعلة الشرقية هذا الهدف في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز للسيدات أمام الاتحاد، وسلمى كابيتانوفيتش، حيث سجّلت لاعبة وسط ميدان العلا هذا الهدف في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز للسيدات أمام القادسية.

وأخيرا مانون هيل حارسة مرمى نيوم التي سجلت هدفها في الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز للسيدات أمام شعلة الشرقية.

احتفاء استثنائي في العاصمة الرياض

أقيمت مراسم توزيع الجوائز في مقر مجموعة روشن بمدينة الرياض بحضور شخصيات رياضية بارزة للاحتفاء بنجاحات الكرة النسائية في المملكة العربية السعودية.

وتعد هذه الجوائز ثمرة تعاون بين مجموعة روشن ومنصة إنديفيزا لتعزيز الحراك الرياضي النسائي وتسليط الضوء على الإنجازات المحلية.

وتحظى الفعالية بتغطية إعلامية واسعة من شبكة فوتبولكو التي تضم منصات جول وكووورة وإنديفيزا وتصل لأكثر من 170 مليون مشجع في المنطقة العربية.



