جوائز إنديفيزا للكرة النسائية السعودية مقدمة من مجموعة روشن.. خيرة حمراوي تتوج بجائزة أفضل لاعبة دولية في العام

أعلنت نتائج حفل جوائز إنديفيزا للكرة النسائية السعودية المقدمة من مجموعة روشن، المطور العقاري الرائد متعدد الأصول في السعودية، وإحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن فوز الفرنسية خيرة حمراوي لاعبة وسط فريق الهلال بجائزة أفضل لاعبة دولية في العام.

قدمت النجمة الفرنسية مستويات باهرةً خلال منافسات الدوري السعودي الممتاز للسيدات لموسم 2025-2026 حيث ساهمت بفعاليةً في الربط بين الخطوط وصناعة الأهداف بتمريراتها الحاسمة مما جعلها تنال التقدير الأكبر من اللجنة الفنية والجمهور.

ترتيب المراكز الثلاثة الأولى

شهدت المنافسة على جائزة أفضل لاعبة دولية حضوراً قوياً لنجمات عالميات يمثلن أندية القمة في المملكة العربية السعودية.

وجاءت النيجيرية عزيزات أوشوالا مهاجمة فريق الهلال في المركز الثاني بعد أدائها الهجومي القوي وقدرتها العالية على هز الشباك في مختلف المواجهات.

بينما حلت البرازيلية كاثلين سوزا قلب دفاع فريق النصر في المركز الثالث وهي التي تميزت بصلابتها الدفاعية وقدرتها على دعم الخط الأمامي وتسجيل الأهداف.

نجاح كبير للنسخة الأولى

استضاف مقر مجموعة روشن في مدينة الرياض فعاليات الحفل الذي يهدف إلى دعم وتطوير كرة القدم النسائية بالتعاون مع منصة إنديفيزا.

وتعتبر هذه الجوائز خطوةً هامةً نحو تعزيز مكانة اللاعبات المحترفات وتكريم المتميزات في الملاعب السعودية.

وتجد هذه الفعالية صدى واسعاً عبر شبكة العلامات الإعلامية التابعة لشركة فوتبولكو والتي تشمل مواقع جول وكووورة وإنديفيزا وتصل إلى أكثر من 170 مليون مشجع في المنطقة العربية.



