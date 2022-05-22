جوائز الدوري الإنجليزي 2021-22: الهداف صلاح، وأليسون الحارس الأفضل

بعد صراع امتد حتى الدقائق الأخيرة من آخر جولة، نجح نادي مانشستر سيتي في حصد لقب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-22، متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الوصيف.

مانشستر سيتي تمكن من قلب الطاولة على أستون فيلا في الجولة الأخيرة، وقلب تأخره بهدفين دون رد إلى فوز بنتيجة 3-2 ليحصد اللقب.

وعلى الجانب الآخر، لم يستفد ليفربول من فوزه بنتيجة 3-1 على وولفرهامبتون، حيث كان يحتاج إلى تعادل مانشستر سيتي على أقل تقدير من أجل حصد اللقب.

لكن بعيدًا عن الفائز بلقب الدوري الإنجليزي، فإن صراع الجوائز الفردية لموسم 2021-22 كان مشتعلًا هو الآخر حتى الجولة الأخيرة.

وما بين الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي، وجائزة القفاز الذهبي لأفصل حارس مرمى، فإن المنافسة كانت محتدمة أيضًا حتى الجولة الأخيرة.

من هو هداف الدوري الإنجليزي لموسم 2021-22؟

تقاسم المصري محمد صلاح نجم هجوم ليفربول جائزة الحذاء الذهبي لموسم 2021-22 مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين، بعد أن سجل كل منهما 23 هدفًا.

صلاح كان قريبًا من فقدان لقب الهداف، بعد أن سجل سون هدفين في مرمى نوريتش سيتي في فوز فريقه بخماسية نظيفة، لكن الدولي المصري سجل هدفًا في مرمى وولفرهامبتون ضمن به التتويج بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته، والمرة الثانية مناصفة مع لاعبين آخرين.

الترتيب اللاعب الفريق عدد الأهداف 1 محمد صلاح ليفربول 23 1= سون هيونج مين توتنهام 23 3 كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد 18 4 هاري كين توتنهام 17 5 ساديو ماني ليفربول 16

من هو أفضل حارس في الدوري الإنجليزي لموسم 2021-22؟

مثلما هو الحال في جائزة "الحذاء الذهبي" فقد تقاسم حارسان جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الإنجليزي لموسم 2021-22.

وتمكن البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول من الحفاظ على نظافة شباكه في 20 مباراة خاضها هذا الموسم، وهو نفس ما حدث من مواطنه إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي.

الترتيب اللاعب الفريق شباك نظيفة 1 أليسون ليفربول 20 1= إيدرسون مانشستر سيتي 20 3 هوجو لوريس توتنهام 16 4 إدوارد ميندي تشيلسي 14 5 آرون رامسديل آرسنال 12

من هو أفضل صانع أهداف في الدوري الإنجليزي لموسم 2021-22؟

قدم محمد صلاح موسمًا استثنائيًا مع ليفربول، حيث لم يكتف فقط بحصد لقب هداف الدوري الإنجليزي، بل كان أفضل صانع أهداف في موسم 2021-22، بعد أن قدم 13 تمريرة حاسمة.

صلاح تفوق على زميله في "الريدز" ترنت ألكساندر آرنولد الظهير الأيمن، الذي جاء في المركز الثاني، برصيد 12 تمريرة حاسمة.

الترتيب اللاعب الفريق صناعة أهداف 1 محمد صلاح ليفربول 13 2 ترنت ألكساندر آرنولد ليفربول 12 3 هارفي بارنز ليستر سيتي 10 3= جارود بوين وست هام 10 3= ميسون ماونت تشيلسي 10 3= أندي روبرتسون ليفربول 10

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