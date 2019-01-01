جواو ماريو: رونالدو قد يلعب في الدوري الروسي

علاقة صداقة تجمع بين لاعبي المنتخب البرتغالي

أكد جواو ماريو، لاعب البرتغال ولوكوموتيف موسكو، أن هناك إمكانية لانتقال مواطنه ونجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو لمزاملته في الدوري الروسي.

ماريو انتقل الصيف الماضي لناديه الروسي على سبيل الإعارة من إنتر، وأحقية الشراء مقابل 16 مليون يورو، وتشير التقارير لاقتراب انتقاله نهائياً بعد تألقه.

وقال الدولي البرتغالي مع "Rossiyskaya Gazeta": "لو أن فريقاً روسياً أعلن أنه سينافس على دوري أبطال أوروبا، رونالدو قد يأتي ويلعب معه، الأمر ممكن".

وأضاف: "دائماً رونالدو يبحث عن تحديات جديدة، ولوكوموتيف نادي قادر على صرف الأموال إذا أراد، وسيكون عليهم فعل ذلك من أجل استقطاب رونالدو، ولكن وقتها سيمتلكون الأفضل في العالم".

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واستمر: "الدوري الروسي مثل البرتغالي، أقل في المستوى عن نظيره في إيطاليا، إنجلترا، أو إسبانيا، عشت تجربة صعبة في إيطاليا، ولكن استفدت منها وتحسنت".

وختم: "في السيري آ اللاعب المهاري يعاني لأن ذلك ليس كافياً، يجب أن تجيد الأمور التكتيكية والخططية، وتبذل مجهوداً كبيراً وتجري كثيراً، هذه نصيحتي لميرانتشوك".

وارتبط زميل ماريو في لوكوموتيف الدولي الروسي أليكسي ميرانتشوك بالانتقال لأحد كبار الدوري الإيطالي بعد ظهوره بمستوى مميز بدوري الأبطال.