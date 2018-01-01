جواو ماريو: ابتعادي عن المباريات ساهم في نضجي

جواو ماريو مدافع فريق إنتر سعيد بما وصل له من نضوج بعد الابتعاد عن المباريات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب البرازيلي جواو ماريو مدافع فريق إنتر عن سعادته لما وصل له رفقة الفريق في الفترة الأخيرة رغم غيابه عن المباريات في بدايته مع النيراتزوري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح شبكة "دازن" وأكد خلالها أنه تعلم الكثير من الأمور من جلوسه على مقاعد الاحتياط والابتعاد عن المباريات.

وقال ماريو: "رأيت أن البعض لا يراني أقدم أفضل ما لدي وأنهم شعروا بالانزعاج من المستوى الذي أقدمه، لذا كان علي أن أغير بعض الأمور وأن أتطور".

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وأضاف: "لم أكن أتصور أن أكون لاعبًا أساسيًا قبل حوالي عام من الآن، فاللعب في سان سيرو يمكنه أن يكون معقدًا للغاية، كان يجب أن أتمتع بالصبر".

وأكمل: "سابقًا كنت لأقلق بشأن ما لا يمكنني السيطرة عليه، لكنني تعلمت أنه حتى مع العمل الشاق هناك أمورًا لن تتحكم فيها أبدًا لذلك عليك أن تتمتع بالهدوء والفرصة ستأتي".

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واختتم تصريحاته: "عدم لعبي للعديد من المباريات كان أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة لي، لكن ذلك في النهاية أجبرني على التعلم والنضوج".