جواو ماريو إلى روسيا من أجل الانضمام للوكموتيف موسكو

مصادر تؤكد توجه جواو ماريو إلى العاصمة الروسية موسكو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

ذكرت عدة مصادر صحفية إيطالية أن الدولي البرتغالي جواو ماريو يتوجه حاليًا إلى العاصمة الروسية موسكو تمهيدًا للانضمام إلى لوكموتيف.

وكان جواو ماريو قد ظل عالقًا بين خطط النادي وخارجها، حيث تعددت الأخبار حول وجهته القادمة ومستقبله خلال الميركاتو الصيفي.

وبعد أن ذكرت لاجازيتا ديلو سبورت وكوريري ديلو سبورت توصل لوكموتيف موسكو إلى اتفاق مع إنتر بشأن انضمام جواو ماريو، بدأ الحديث عن توجه اللاعب إلى العاصمة الروسية بالفعل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 25, 2019

وتم الاتفاق حسب المصادر على انضمام جواو ماريو إلى الفريق الروسي على سبيل الإعارة لمدة عام واحد، مع أحقية الشراء بعد نهاية الموسم مقابل 18 مليون يورو.

ويسعى إنتر لبيع عدد من لاعبيه الذين لا يعدون ضمن حسابات أنطونيو كونتي من أجل تحقيق توازن بالنسبة للميزانية منعًا للوقوع تحت طاولة قانون اللعب المالي النظيف.

أنا سينسا ميهايلوفيتش.. سأحارب السرطان وأنتصر

يذكر أن مستقبل كل من ماورو إيكاردي وبورخا فاليرو ودالبيرت لا يزال حائرًا، حيث لا يعلم أحد هل سيواصلون رحلتهم مع النيراتزوري أم لا.