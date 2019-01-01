جواو فيليكس يوضح موقفه من عروض الرحيل عن بنفيكا

البرتغالي جواو فيليكس لاعب بنفيكا يكشف عن موقفه من أنباء رحيله عن صفوف فريقه الحالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف اللاعب البرتغالي الشاب جواو فيليكس عن موقفه من أنباء رحيله عن صفوف فريق بنفيكا خلال الفترة المقبلة مع تألقه مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الإلكتروني للنادي وأكد خلالها أنه سعيد بتواجده في فريقه البرتغالي بالوقت الحالي.

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🔗 https://t.co/n6hjxmiiVx pic.twitter.com/POjjbBkUNz — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ مايو ٢٠١٩

وقال فيليكس"مستقبلي؟ في الوقت الحالي أن لاعب في بنفيكا، والوقت فقط هو من سيحدد مستقبلي ووجهتي المقبلة ولا شيء آخر".

وأضاف: "أنا أقوم بعمل يد هنا وسعيد للغاية وأعشق النادي والجماهير هنا تحبني، وأسعى لاستغلال تلك الفرصة للعب كرة القدم وللاستمتاع بما أقوم به".

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وأكمل: "أنا غير قلق بشأن المستقبل كل شيء سيسير كما يجب أن يحدث، لكن في الوقت الحالي أنا سعيد ببنفيكا، حتى الحديث عن رحيلي بـ 120 مليون يورو يثير الضحك في غرف ملابس الفريق".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت على وجود اهتمام من قبل كلًا من مانشستر يونايتد وسيتي في الحصول على خدمات اللاعب الشاب.