جوان جارسيا يقلل من أهمية مواجهة ريال مدريد: الألقاب لا تُحسم في أكتوبر!

يفكّر جوان جارسيا بالفعل في مباراة الكلاسيكو المنتظرة بشدة أمام ريال مدريد يوم الأحد المقبل. ويدخل حارس مرمى برشلونة هذه المباراة بمعنويات عالية، بعدما لم يتعرّض لأي خسارة أمام الفريق الملكي.

ستكون هذه المواجهة الثالثة لجارسيا أمام النادي الملكي بقميص برشلونة. فقد تفوّق عليهم في نهائي كأس السوبر الإسباني الموسم الماضي، التي فاز بها فريقه بنتيجة 3-2، ومن ثم في آخر مواجهة بالدوري، وهي الفوز بنتيجة 2-0 الذي حسم لقب الليغا لصالح الكتالان.

تحدّث حارس مرمى برشلونة في اليوم الإعلامي المفتوح قبل الرحلة لمواجهة فريق جوزيه مورينيو، موجّهًا رسالة مليئة بالثقة والطموح عبر القناة الرسمية للنادي. وبعد الخسارة الأخيرة أمام باريس سان جيرمان، أكّد أن الفريق قد طوى الصفحة وبات جاهزًا لإحدى أصعب وأهم مباريات الموسم.

وقال جارسيا للصحيفة الإسبانية «موندو ديبورتيفو»: «نحن في وضع جيد، ونتطلّع إلى مباراة يوم الأحد»، معترفًا بأن الخسارة في باريس لم تكن ضمن الخطة.

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وأضاف: «أردنا الفوز في باريس، كانت مباراة صعبة، لكن الجانب الإيجابي في خوض مباراة كل ثلاثة أيام هو القدرة على التركيز سريعًا على المواجهة التالية».

وبعيدًا عن النتيجة، أشاد جارسيا بـ«الروح التنافسية» التي أظهرها برشلونة أمام بطل أوروبا، مشيرًا إلى إمكانية استخلاص «استنتاجات إيجابية من المباراة للتعلّم وتصحيح الأخطاء».

وقلّل حارس المرمى من فكرة توجيه ضربة حاسمة في سباق اللقب في هذا الوقت المبكر من الموسم. فالكلاسيكو يحمل دائمًا ثقلًا خاصًا، لا سيما مع تقدّم برشلونة بفارق ست نقاط على غريمه التقليدي، إلا أن جارسيا سارع إلى التأكيد على أن الطريق ما زال طويلًا. وقال: «الألقاب لا تُحسم في أكتوبر، وسيكون من الخطأ الاعتقاد بأننا قد حسمنا الأمور بالفعل. نحن نحترم منافسنا ونتطلّع إلى تقديم مباراة رائعة والفوز بالكلاسيكو على أرضنا».

وعلى المستوى الفردي، خصّ جارسيا بالثناء نظيره البلجيكي تيبو كورتوا، الذي يعتبره «أحد أفضل حرّاس المرمى في العالم». ومع ذلك، فضّل التركيز على الجماعية بدلًا من أي ثنائية بين النجوم. وأكّد: «يوم الأحد هو مواجهة بين برشلونة ومدريد، وليس كورتوا ضد جوان أو مبابي ضد لامين».

ويتوقّع ريال مدريد شديد الخطورة، نظرًا للقوة الهجومية التي يملكها كيليان مبابي ويان ديوماندي وأردا جولر وجود بيلينجهام. وهو واثق بالقدر نفسه من طريقة لعب برشلونة. وأضاف حارس المرمى: «يمكنهم إلحاق الكثير من الضرر في المقدمة، لكن هذه هي نوعية المباريات التي نفضّلها، ونحن نعرف أيضًا ما نريد فعله وكيف سنلعب».

وبعيدًا عن الكلاسيكو، تحدّث جوان بإيجابية عن إمكانات برشلونة على مدار الموسم بأكمله، فهو فريق يملك طموحات على جميع الجبهات الثلاث. وقد قدّمت الصفقات الجديدة والأداء الجماعي خسارة واحدة فقط في 12 مباراة رسمية وسجلًا مثاليًا في الدوري. وهذا يمنح أسبابًا حقيقية للتفاؤل، رغم أن الاستمرارية، كما أكّد، هي المفتاح الحقيقي. وقال: «أنا سعيد بالفريق وبطريقة لعبنا، والأهم هو الحفاظ على هذا المستوى».

ويبقى الهدف نفسه: المنافسة على كل لقب حتى النفس الأخير. وقال جارسيا: «لدينا فريق قادر على الفوز بكل شيء، وقد أظهرنا قدرتنا على المنافسة أمام أي فريق، وهدفنا أن نكون حاضرين بقوة في كل بطولة حتى صافرة النهاية».

ووضع دوري أبطال أوروبا في المرتبة نفسها مع الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا. وأضاف: «لدينا التشكيلة المناسبة للبطولات الثلاث جميعها، وهذا هو الهدف الأساسي: أن نؤمن بأنفسنا، ونعمل بجد، ونسعى إلى تحقيقه».