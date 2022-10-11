جواسيس الأرجنتين يتابعون ودية السعودية وبنما

أعضاء الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين يتواجدون في مباراة السعودية وبنما

شهدت مدرجات ملعب نادي الوحدة الإماراتي "آل نهيان" تواجد أعضاء الجهاز المعاون للمدرب ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، من أجل متابعة ودية السعودية أمام بنما.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره البنمي مساء اليوم الخميس، في آخر وديات الأخضر في معسكر العاصمة الإماراتية أبو ظبي، قبل المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

ونشر حساب برنامج "Sports Center" المذاع على شبكة "ESPN" على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، صورة تجمع أعضاء الجهاز المعاون لسكالوني في ملعب نادي الوحدة.

وعلق على الصورة قائلًا: "صامويل وأيمار وأيالا، جواسيس سكالوني في استاد الوحدة في أبو ظبي، يشاهدون أول منافس للأرجنتين في المونديال، السعودية في المباراة الودية ضد بنما".

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بكأس العالم، والتي تضم أيضًا منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا، حيث تقام أولى مباريات الأخضر أمام رفاق ليونيل ميسي يوم 22 نوفمبر الجاري.