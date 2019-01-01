جوارديولا ينتقد تقنية الفيديو بعد تجاهل احتساب ركلة جزاء لمانشستر سيتي

تعرف على السبب وراء انتقاد بيب جوارديولا لتقنية الفيديو في البريميرليج

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

انتقد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تقنية حكم الفيديو المساعد في الدوري الإنجليزي بعد عدم احتساب ركلة جزاء لصالح كيفين دي بروينه.

مانشستر سيتي انتصر بهدفين نظيفين على بالاس في الجولة التاسعة من البريميرليج.

وقال بيب في تصريحات صحفية: "ما رأيكم في ضربة الجزاء. إنّها تمثيل وإدعاء أليس كذلك".

وتابع: "كل مرة يكون الأمر تمثيل وادعاء كما حدث في لقاء بورنموث ولكن في لقاء توتنهام كانت لمسة يد واضحة دون شك".

وأوضح: "بالطبع أنا غاضب ولكن ما الذي يمكن فعله. السؤال التالي من فضلك".

وأشاد المدرب الكتالوني بما قدمه فيرناندينو ورودري في مركز قلوب الدفاع موجهًا التحية لهم للعب في هذا المركز أمام مهاجمين أمثال جوردان أيوا وزاها وبينتيكي وتونسيند.

واختتم: "جيسوس لعب المباراة لأنه عائد من البرازيل ويمتلك الإيقاع بينما أجويرو ارتاح 10 أيام. كل لاعب مهم في الفريق وأحيانًا أعتمد على هذا أو ذاك".

وقلص السيتزنز الفارق مع ليفربول المتصدر إلى 5 نقاط في انتظار مواجهته مع مانشستر يونايتد.