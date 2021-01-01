جوارديولا يهاجم ليفربول؟ مدرب مانشستر سيتي ينتقد أبطال كل موسم!

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يهاجم أبطال الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة بعد فشلهم في الحفاظ على الاستمرارية ويشيد بفريقه.

أعرب بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن فخره بما يحققه فريقه من مستويات في العقد الأخير بالدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا وأكد خلالها أن تحقيق الفوز بلقب الدوري أو أي لقب في موسم واحد ليس هو التحدي الكبير بالنسبة له، لكن الاستمرار في المنافسة لسنوات بنفس البطولة.

وقال جوارديولا: "أفضل ما قام به هذا النادي في العقد الأخير أننا كنا ننافس على اللقب في كل موسم تالي للموسم الذي كنا فيه الأبطال، وأسوأ مركز لنا بعد الفوز بالدوري الإنجليزي كان المركز الثاني".

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وأضاف: "نرى بقية الأبطال يقاتلون للتأهل لمركز أوروبي، وهذا يعني أننا نملك الاستمرارية طوال الوقت، لا يهم اسم البطولة، الأهم هو التواجد وتحقيق الانتصارات، في ذلك الوقت الجميع يحترمك".

وأكمل: "من الممكن تحقيق أي لقب، لكن أن تبقى هناك لفترة طويلة تنافس، ذلك هو ما يجعلني فخورًا بذلك النادي، ليس فقط في فترتي لكن في العشر سنوات الأخيرة، لقد تواجدوا دائمًا في القمة، ويصلوا للمباريات النهائية ونصف النهائية في البطولات"".

وأنهى كلماته: "أتمنى أن يستمر ذلك النجاح في دوري أبطال أوروبا بالصعود لدور الـ 8، لكن حتى مجرد لوصول للبطولة في الموسم المقبل سيعني أننا أحد الفرق الكبار".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن صاحب المركز الثاني مانشستر يونايتد ولفريق جوارديولا مباراة أقل.