جوارديولا يمنح برشلونة نجم مانشستر سيتي من أجل دي يونج

صفقة تبدو جيدة لجميع الأطراف

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة ومانشستر سيتي، ستكون مفيدة للطرفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

برشلونة يريد التخلي عن نجم وسطه فرينكي دي يونج، من أجل حل الأزمة المالية للتعاقد مع صفقات أخرى خلال هذا الميركاتو.

ويعتبر مانشستر سيتي من أهم الراغبين في الحصول على خدماته، بالإضافة لغريمه مانشستر يونايتد، الذي يقاتل لخطف الصفقة، مستغلًا علاقة المدرب إريك تين هاج باللاعب نفسه.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن برشلونة سيسعى لاستغلال رغبة سيتي، بإقحام دي يونج في صفقة تبادلية مع البرتغالي برناردو سيلفا.

وأوضحت أن دي يونج سيبدأ إجازته غدًا، الأربعاء، وسيكون في حالة استعداد لتلقي بعض المكالمات الهاتفية بخصوص مستقبله، رغم حديثه عن أولوية البقاء في برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب تشافي هيرنانديز يريد استمرار دي يونج، ولكنه سيقبل برحيله لو وصل لاعب وسط آخر من نفس المستوى، والخيار الأنسب هو سيلفا.

ومن غير المتوقع أن يعارض بيب جوارديولا وسيتي فكرة رحيل سيلفا، وفقًا لما أكدته "موندو ديبورتيفو"، نظرًا لإعجاب المدرب الإسباني بدي يونج واهتمامه بالحصول على خدماته.

🚨 Barça to play first preseason friendly against Unió Esportiva Olot @UEO1921 on July 13 — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 13, 2022

ومع عدم استعداد سيتي لدفع 85 مليون يورو وهو المبلغ المطلوب من برشلونة لبيع اللاعب، ستكون فكرة إقحام سيلفا في صفقة تبادلية هي الحل الأنسب لكل الأطراف.

ورغم عدم وجود أي اتصالات رسمية حتى الآن بخصوص التبادل، إلا أنه من المقرر بدء المحادثات بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

جدير بالذكر أن سيلفا لعب 50 مباراة مع سيتي الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 13 هدفًا وصنع 7، بينما عانى دي يونج من موسم محبط شهد جلوسه على دكة البدلاء بشكل متكرر.

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