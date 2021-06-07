جوارديولا يمدح كومان ويحدد موقفه النهائي من العودة إلى برشلونة!

هل يعود بيب؟

أكد المدير الفني لنادي مانشستر سيتي ومدرب برشلونة سابقًا بيب جوارديولا أن الفني للنادي الكتالوني رونالد كومان يقدم أداء مميزًا وحقبته مع الفريق تسير على ما يرام.

جاء ذلك في ظل الحديث عن احتمالية رحيله قبل بداية الموسم الجديد، وترشيح اسم بيب جوارديولا الدائم في كل مرة يتم فيها الحديث عن مدرب جديد للفريق الكتالوني.

وفي الفترة الماضية زاد الحديث عن رحيل المدير الفني الهولندي بعد خسارة الفريق لقب الدوري الإسباني، بل وحلوله ثالثًا على مستوى جدول الترتيب خلف أتلتيكو وريال مدريد.

ولكن على عكس ذلك، منح جوارديولا كامل الدعم لرونالد كومان وأكد أنه يستحق أن يستمر في تدريب برشلونة الموسم المقبل، وأن الفريق الكتالوني قدم أفضل كرة قدم في إسبانيا خلال الموسم الماضي في فترات كثيرة.

وردًا على سؤال حول الاهتمام المحتمل لبرشلونة بتعيينه كمدرب مرة أخرى، أكد الفيلسوف الإسباني أنه سعيد للغاية في مانشستر سيتي وأنه، في الوقت الحالي لا يخطط لتغيير الفريق الذي يرتبط معه بعقد لعامين إضافيين.

وأضاف: "اهتمام من برشلونة؟ لدي عقد لمدة عامين مع مانشستر سيتي، أنا سعيد وسيظل الوضع كذلك، كومان استحق الاستمرار لعام آخر بعد ما قدمه مع الفريق في موسمه الأول".

وتابع: "لقد كان عامًا صعبًا للغاية لجميع الفرق حول العالم، وبناء على ما قدمه في الموسم الأول كومان يستحق عامًا آخر، وأن يقود الفريق مع وجود جمهور في الملعب بعد موسم بمدرجات خاوية".

وأردف: "كان الموسم يسير بشكل إيجابي وهناك فترات قدم فيها الفريق الكتالوني أفضل كرة قدم في إسبانيا على الإطلاق، ولكن في النهاية سقط برشلونة في نهاية الدوري ثم فاز بالكأس".

ومن جانبه يتمسك المدرب الهولندي بالبقاء في منصبه، حيث لديه عامًا إضافيًا، وسيحاول بقوة الاستمرار حتى النهاية، وهو ما سيتضح بعد اللقاء الأخير المنتظر بينهما في الأسابيع المقبلة.

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