جوارديولا يكشف موقف ثنائي الهجوم ويؤكد أحقية ليفربول بالدوري الإنجليزي

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يؤكد على أحقية ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد الأداء الذي قدمه طوال الموسم.

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بالأداء الذي يقدمه فريق ليفربول خلال الموسم الجاري بالدوري الإنجليزي.

جاء هذا في مؤتمر صحفي تحدث خلاله جوارديولا عن حالة نجوم فريقه وموقفهم من المشاركة في لقاء شيفيلد وينزداي.

وقال جوارديولا عن ساني: "بعد غيابه لستة أشهر هو يحتاج لبعض الوقت ليستعد، هو يخطو خطوات جيدة وطبيعية في طريق العودة للفريق من جديد".

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وأضاف: "عقلية مانشستر سيتي تغيرت منذ أكثر من عقد، بالتحديد عندما كان مانشيني هنا وفاز بأول دوري، تلك كانت الخطوة الأصعب وهناك العديد من الأشخاص شاركوا في صناعة هذا الفريق".

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وأكمل: "لقب الدوري حُسم بالفعل وليفربول استحق ذلك، علينا أن نتحسن حتى ننهي البطولة في المركز الثاني ونحصل على أكبر عدد ممكن من النقاط".

وأردف: "بكل تأكيد بعد مرور 27 جولة ما رأيناه من ليفربول يجعلهم يستحقون المركز الخاص بهم، لا يوجد شك حول ذلك على الإطلاق".

وأنهى تصريحاته عن حالة نجومه بعد إصابة سيرجيو أجويرو في لقاء نهائي كأس الرابطة: "هو بخير، وبرافو أيضًا كذلك وسيشارك في لقاء الغد كلاعب أساسي".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيحل ضيفًا مساء الأربعاء على نظيره شيفيلد وينزداي ضمن لقاءات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.