جوارديولا يكشف قائد مانشستر سيتي الجديد وموعد عودة ساني

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يكشف موعد عودة المصاب ليوري ساني وقائد الفريق الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن القائد الفريق الذي سيرتدي شارة مانشستر سيتي في الموسم الجديد عقب رحيل فينسينت كومباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا خلال المؤتمر الخاص بالمباراة الافتتاحية لفريقه في الدوري الإنجليزي ضد وست هام.

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وقال جوارديولا: "في الموسم الجديد ديفيد سيلفا سيكون هو قائد الفريق، فالقائد يجب أن معياره هو ديفيد، لقد تواجد هنا لفترة طويلة ويعرف النادي والدوري الإنجليزي بشكل جيد".

وأضاف عن موقف ساني: "لا أعرف فترة غيابه لكن مثل تلك الإصابات تأخذ ستة أو سبعة أشهر، نرجو أن يعود لنا في فبراير أو مارس المقبلين".

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وأكمل: "لا أعتقد أنه كان سيغادر، لم يتحدث معي حول ذلك الأمر ولم يخبرني برغبته في الرحيل، لقد لعب في فترة الإعداد والدرع الخيرية، إصابته سيئة بالنسبة لنا، هذا هو الرباط الصليبي الثالث الذي يضرب الفريق في ثلاثة مواسم".

جدير بالذكر أن ساني كان قريبًا من الرحيل لصفوف فريق بايرن ميونخ الألماني بحسب تقارير عديدة قبل أن يتعرض للإصابة في مواجهة الدرع الخيرية أمام ليفربول السبت الماضي.