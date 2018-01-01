جوارديولا يكشف طلبه لجيسوس ويتحدث عن كلاسيكو انجلترا

تعرف على تصريحات بيب جوارديولا بعد الفوز على إيفرتون في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي

تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي حول الفوز على إيفرتون وما طلبه من جابريال جيسوس وعودة كيفين دي بروين.

مانشستر سيتي يتصدر ترتيب البريميرليج مؤقتًا بعد الفوز على إيفرتون بثلاثية لهدف في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة: "خضنا لقاءً قويًا بعد مباراة صعبة أمام هوفنهايم في دوري أبطال أوروبا ومن الجيد الخروج بالنقاط الثلاثة".

وتابع: "بالطبع المباراة كانت صعبة للغاية أمام منافس يمتلك عناصر جيدة وسعيد بقدرتنا على قتل المباراة".

جوارديولا أكد أنّه فخور بتطور جيسوس وعودته لتسجيل الأهداف مؤكدًا أنّه طلب من اللاعب البرازيلي تعلم اللغة الإنجليزية واستخدامها في التحدث مع الصحفيين.

هدف خيسوس الأول في شباك إيفرتون كان أول أهدافه في البريميرليج منذ أغسطس الماضي.



أنهى صيام دام 11 مباراة، 487 دقيقة و 18 تسديدة دون إحراز أهداف.🙌 pic.twitter.com/OoMSd9sdcm — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 15, 2018

وواصل: "عودة دي بروين مفيدة للغاية في الفريق وتوقيتها هام دون شك وأتمنى أن نستفيد منه بصورة أكبر في الفترة المقبلة".

واختتم: "مباراة مانشستر يونايتد وليفربول ستكون قوية. سوف أشاهدها دون شك".

مانشستر يونايتد يحل ضيفًا على ليفربول مساء غد الأحد على ملعب "أنفيلد" في كلاسيكو انجلترا.