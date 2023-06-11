كشف الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن تلقيه رسالة من المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد، السير أليكس فيرجسون، قبل نهائي دوري الأبطال.
وقاد جوارديولا فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي للظفر بأول ألقابه في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على إنتر الإيطالي بهدف دون رد في النهائي الذي أقيم، أمس السبت، على ملعب أتاتورك بإسطنبول.
وفي حوار له عقب الفوز قال بيب: "شرف لي أن أكون بجوار السير أليكس فيرجسون. تلقيت رسالة منه صباحًا وتأثرت بها، كانت رائعة".
وحقق السير أليكس مع مانشستر يونايتد الثلاثية في 1999 بفوزه بالدوري وكأس الاتحاد ودوري الأبطال، قبل أن يمنح بيب نفس الأمر لقطب مدينة مانشستر الآخر، مانشستر سيتي، لكن بيب توج بالثلاثة من قبل في 2009 مع برشلونة.
وكان السير أليكس قد أثنى علانية على بيب خلال تقديمه جائزة رابطة المدربين له قبل 10 أيام، معترفًا بما فعله بيب والفريق الذي يتطور كل عام، والذي بناه المدرب الإسباني معترفًا بشيء من الفكاهة كمشجع لمانشستر يونايتد بأن ذلك مؤلم جدًا.
وحظي بيب كذلك بدعم أحد قادة مانشستر يونايتد تحت قيادة السير أليكس، ريو فرديناند، الذي قال إن جوارديولا هو أفضل مدرب كرة قدم رآه في حياته.
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