جوارديولا يكشف توقعه للفريق المتوج بلقب الدوري الإنجليزي 2023-2024!

المدرب الإسباني يتحدث بوضوح..

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن تطلعات فريقه مانشستر سيتي هذا الموسم وتوقعاته للدوري الإنجليزي، والصعاب التي تواجه السيتيزن.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا غدًا في الدوري الإنجليزي: "الحقيقة هي أننا نستقبل الكثير من الأهداف، لكننا لا نستقبل الكثير من الفرص، وهذا مؤشر جيد".

وأردف: "إذا سألتني، بعد الطريقة التي لعبنا بها ضد ليفربول وتوتنهام، فإن شعوري هو أننا سنفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. لكن الأمر صعب دائمًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "المستوى الذي أظهره أستون فيلا هذا الموسم يجعلني متأكدًا أنها ستكون مباراة صعبة. لقد عرفنا ذلك من قبل ونؤكده الآن”.

وكان جوارديولا قد أشار أيضًا إلى أن السيتي فاز في 25 من آخر 26 مباراة في الدوري لعبت يوم الأربعاء. من ناحية أخرى، فاز فيلا بواحدة فقط من آخر 12 مباراة في الدوري لعبت في نفس اليوم.