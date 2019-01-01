جوارديولا يفلت بذكاء من سؤالين معقدين

هكذا أجاب الفيلسوف على السؤالين

تقمص بيب جوارديولا دور الفيلسوف خارج المستطيل الأخضر، في رده على سؤال حول آخر مستجدات صفقة متوسط ميدان أتليتكو مدريد المطلوب في "السكاي بلوز" هذا الصيف.

وتؤكد معظم التقارير المتداولة في بلاد الضباب وكذلك إسبانيا، أن حاكم "الاتحاد" يرغب بشدة في اقتناء الموهوب رودي، ليتسلم راية الوسط بعد رحيل أو تقدم البرازيلي فيرنانديو في السن.

وواجه بيب مشاكل بالجملة في أغلب أوقات الموسم المنقضي، لعدم وجود بديل على نفس جودة وكفاءة الدولي البرازيلي البالغ من العمر 34 عامًا، وهو ما جعله يصوب أنظاره تجاه الشاب الإسباني، بعد ظهوره بمستوى مبشر مع الهنود الحمر منذ قدومه من فياريال الصيف الماضي.

ونقلت صحيفة "مانشستر المسائية" عن "سبورت" تصريحات على لسان جوارديولا، في رده على سؤال حول إمكانية انتقال صاحب الـ23 عامًا إلى الجزء السماوي من عاصمة إنجلترا الثانية "لا فكرة لدي .. دعونا ننتظر لنرى ما سيحدث".

وفي رده على سؤال آخر عن صحة ما يتردد عن اهتمامه بجناح ريال مدريد ماركو أسينسيو قال "لا توجد فرصة أمامنا".

💫 بنفيكا يُعلن عن وصول عرض من أتلتيكو مدريد بقيمة 126 مليون يورو لضم جواو فيليكس.😮

✨وسيقوم النادي الإسباني بدفع المبلغ على أقساط وليس دفعة واحدة.



💥الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع بنفيكا هو 120 مليون يورو. pic.twitter.com/EQGwmGNJDr — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 26, 2019

وختم "هل ستعود إلى برشلونة كرئيس؟ نعم سأعود إلى برشلونة لكن كرئيس، ضروري أن ننسى ذلك. يجب أن تكون مستعدًا ولديك معرفة وليس شخص مثلي. فقط أريد أن أكون مدربًا، صحيح لم أفعل أشياء سيئة، لكن منصب الرئيس يبقى مختلفًا".