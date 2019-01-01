جوارديولا يعنف ديفيد سيلفا في تدريبات مانشستر سيتي

بيب جوارديولا يقع في خلاف مع ديفيد سيلفا نجم مانشستر سيتي خلال تدريبات بطل الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن بيب جوارديولا قد قام بتعنيف لاعبه ديفيد سيلفا نجم وسط ملعب الفريق في الفترة الماضية خلال تدريبات الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" والتي أكدت أن اللاعب تلقى غضب بيب جوارديولا بسبب ما قدمه أمام توتنهام في أغسطس الماضي.

وذكرت الصحيفة أن جوارديولا استدعى ديفيد سيلفا في التدريبات التي تلت المباراة وتحدث معه بنبرة حادة حول الدقائق الـ ١٢ التي شارك فيها بالمباراة.

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وقال جوارديولا موجهًا كلامه لديفيد سيلفا بصوت مرتفع: "سيلفا لم نشاهدك تجري كما يجب أن تفعل في المباراة، أين هي أقدامك؟".

ويحتل مانشستر سيتي في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف ليفربول المتصدر وبفارق ثماني نقاط للريدز.

جدير بالذكر أن ديفيد سيلفا ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري وقد يكون هذا هو العام الأخير له في صفوف بطل البريميرليج.