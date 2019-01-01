جوارديولا يعاني من الإصابات ولكنه مستعد بما لديه

المدرب الإسباني يتحدث عن معاناة مانشستر سيتي بسبب الإصابات

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لخوض مباراته الأخيرة بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث يواجه السيتزنز دينامو زغرب مساء الغد.

ويأتي ذك بعد ان تصدر بطل الدوري الإنجليزي مجموعته في البطولة الأوروبية وضمن التأهل لدور الـ16.

وفي مؤتمر المدرب الإسباني بيب جوارديولا اليوم قال: "نعاني من بعض الإصابات بالتأكيد، سيلفا تعرض لضربة قوية في قدمه وجون سيغيب لبضعة أسابيع وأجويرو غير جاهز حتى الآن".

"لا أعرف كيف أحرزه"😱



يورجن كلوب واصفًا هدف الملك المصري محمد صلاح👑#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/tiFTcoN6Er — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 10, 2019

وتابع: "سنخوض مباراة خارج الديار ولكن علينا أن نقوم بتحسين بعض الأشياء، ربما تتحسن الأوضاع لدينا أيضًا في الدور المقبل بشهر فبراير، هم فريق قوي ويتمتع بالقدرات البدنية العالية".

وأضاف: "لقد قدموا بطولة رائعة هذا الموسم، نحن مستعدون للمباراة، والجميع هنا على استعداد باستثناء الاصابات".

يذكر أن مانشستر سيتي يعاني بالفترة الماضية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أيضًا وربما أصبح بعيدًا عن منافسه ليفربول بسباق البريميرليج هذا الموسم، وذلك ما جعل البعض يتحدث عن صعوبة الحفاظ على اللقب من جانب كتيبة بيب جوارديولا.