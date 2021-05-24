جوارديولا يضرب المثل ببرشلونة وتوخيل واثق من الفوز .. ماذا قال كلا المدربين قبل نهائي دوري الأبطال؟

الموعد يقترب..

تحدث كل من المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بيب جوارديولا والمدير الفني لنادي تشيلسي توماس توخيل في مؤتمرين صحفيين قبل 5 أيام من نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيجمع بينهما.

الحديث جاء مبكرًا بعض الشيء عن المعتاد، ولكنه زاد من ترقب الجماهير حول النهائي الإنجليزي المثير والمنتظر من كل محبي كرة القدم، والذي سيقام مساء السبت المقبل.

تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 متخطيًا عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث فاز في الذهاب بهدفين لهدف وفاز في الإياب بهدفين دون رد.

وسيواجه السيتي في نهائي دوري الأبطال نادي تشيلسي، والذي تأهل على حساب ريال مدريد بعد أن تعادل في الذهاب 1-1 وفاز في الإياب بهدفين مقابل لا شيء.

ماذا قال جوارديولا في مؤتمره الصحفي؟

بيب جوارديولا تحدث بعد يوم واحد من تسلم فريقه كأس الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة له منذ وصوله إلى منصب المدير الفني لنادي مانشستر سيتي صيف العام 2016 في تجربة جديدة له في إنجلترا.

وحول أول نهائي لدوري الأبطال له منذ 2011 والأول له مع مانشستر سيتي قال جوارديولا إنه يشعر بالحماس بشكل كبير للوصول إلى تلك المرحلة، مؤكدًا أنه بالفعل محظوظ كما يقال.

وأضاف: "أنا محظوظ بالفعل، لقد كنت محظوظًا جنبًا إلى جنب مع العديد من الأشخاص هنا في مانشستر سيتي،عندما يكون لديك منصب جديد في نادٍ جديد كمدير فني فإن الوصول للفوز بدوري الأبطال أمر رائع".

وأكد: "وهذا لا يعني أنه يجب عليك الفوز بدوري الأبطال كل موسم والفوز بكل شيء في كل عام تنافس فيه، في معظم الأوقات لم تكن موجودًا في حياتك المهنية على منصات التتويج، لذلك أنا لا أطلب أي شيء".

وتابع: "لقد حاولنا بكل جهد الوصول إلى المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا بعد سنوات من الفشل في ذلك، في ذلك العام قدمنا دوري أبطال رائعًا، نحن في النهائي الآن".

وأردف: "لدينا 5 أيام للاستعداد، هذا كل شيء، لم أتخيل أو أعتقد أننا سنحصل على ذلك أو نترك ما لدينا خلال 12 أو 13 عامًا كمدير فني، ما الذي يمكنني أن أطلبه أكثر من ذلك".

وحول المدير الفني لنادي تشيلسي توماس توخيل أكد بيب جوارديولا أن العلاقة التي تجمعهما ودية ومليئة بالمشاعر الإيجابية وأنهما التقيا من قبل وتحدثا حول العديد من الأشياء.

وقال في هذا السياق: "توماس؟ لقد القتينا من قبل وجلسنا معًا، حيث كنت مدربًا لبايرن ميونخ وقتها، ونظمنا عشاء معًا في ميونخ في مطعم جميل وبأجواء هادئة للغاية ولقاء مليء بالحديث الشيق".

واسترسل: "مع بيتر هيرمان، تحدثنا عن كرة القدم وكرة القدم وكرة القدم وكرة القدم، هذا كل شئ. تحدث عن اللعبة بكل ما يتعلق بها،مشاعرنا، وأحبائنا، واللاعبين الجيدين واللاعبين السيئين، وكرة القدم وما يحدث فيها".

وحول برشلونة قال: "قبل الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 1992 كان هناك أكثر من سقوط، عليك أن تتجاوز ذلك وتفكر في الفوز بالبطولة، وهذا ما سنفعله في مواجهة نهائي دوري الأبطال خلال العام الحالي".

ماذا قال توخيل في مؤتمره الصحفي؟

بالنسبة لتوخيل لم يكن حديثه مختلفًا أيضًا، حيث أكد على الأشياء ذاتها، على صعوبة المباراة وعلى الرغبة في الفوز باللقب وعلى العلاقة الودية التي تجمعه مع المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا.

وقال المدير الفني الألماني: الفوز على مانشسترسيتي في مباراتين منحنا الثقة سواء بالنسبة لي أو للاعبين، وفى نهائي دوري أبطال أوروبا، يمكن أن يحدث أى شىء بكل تأكيد لأنها كرة القدم والحظ جزء كبير من هذه المشاهد الختامية".

وأكد: "الحظ شيء مهم فى مثل هذه المباريات والنهائيات، لا يوجد اعتبارات للمرشح الأفضل وصاحب الحظوظ الأكبر في تحقيق الفوز وما إلى ذلك، كل شيء ممكن أن يحدث خلال مباراة مكونة من 90 دقيقة".

وتابع: "تشيلسى يجب أن يلعب على كامل حظوظه في الفوز باللقب، وليس لدى شكوك في قدرتنا على حسم اللقب لصالحنا، نحن فقط بحاجة إلى الاستقرار والتركيز بشكل كامل على المباراة النهائية لدورى أبطال، أوروبا وغلق أي صفحة أخرى".

وترك توخيل الباب مفتوحًا أمام مشاركة مندي وأكد أنه يمتلك على دكة البدلاء حارسًا قويًا يسمى كيبا، مضيفَا أنه لا يهتم بخسارة 3 مباريات من آخر 4 نظرًا لأن ذلك لا يهم فيما يخص المرحلة المقبلة.

وحول نجولو كانتي قال: "إنه يبدو فى حالة مميزة وسيتواجد فى تدريبات الفريق معنا صباح الأربعاء، نحن في الوقت الحالي محتاج إلى الهدوء والراحة الذهنية، ثم وضع كامل التركيز على النهائي".

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 والقنوات الناقلة

جدير بالذكر أن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 قد لعبت بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وفاز فيها الفريق البافاري باللقب.