جوارديولا يشيد بأنشيلوتي ويتذمر بسبب جدول مباريات مانشستر سيتي

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يؤكد على صعوبة أي مواجهة أمام كارلو أنشيلوتي.

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على صعوبة مباراة فريقه المقبلة أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا وأكد خلالها أن أي مواجهة أمام فرق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي هي مباراة صعبة.

وقال جوارديولا: "أنا أعرف أنشيلوتي بشكل جيد وهو واحد من أذكى المدربين الذين عرفتهم ولديه خبرة كبيرة وعظيمة والفرق التي يدربها دومًا ما تحقق الفوز علينا".

وأضاف: "لعبنا ضد بعضنا البعض عدة مرات وتحدثت معه في اجتماعات الاتحاد الأوروبي الأخيرة وتعرفت عليه بشكل أكبر، لقد درب عدد من أكبر فرق أوروبا لكون مدرب مذهل، ومتأكد من نجاحه بعد العودة لإنجلترا".

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وأكمل عن تقنية الفيديو والتسللات: "لا أحب أن أكون جزءًا من ذلك النقاش، أنا مدير فني وليس لدي رأي في ذلك الأمر ولا أريد الحديث فيه".

وعن إصابات الفريق: "الفريق في حالة طيبة عدا ساني ولابورت، الأخير سيعود للمباريات بعد أسبوع أو عشر أيام على أقصى تقدير".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن جدول مباريات الفريق: "نمر بالكثير من الخطورة بتلك الفترة من الموسم ولعبنا بعشر لاعبين أمام فريق قوي وعدنا بعد 48 ساعة ولعبنا لقاء حماسي للغاية، لكن ما الذي يمكننا أن نفعله بذلك الشأن".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيستضيف إيفرتون مساء غدٍ الأربعاء ضمن لقاءات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي ويمر الأخير بفترة جيدة تحت قيادة المدرب الجديد كارلو أنشيلوتي.