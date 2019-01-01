جوارديولا يشيد بأجويرو: نحتاجه في المباريات الكبيرة

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يشيد بلاعبه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو ويؤكد على أهميته في اللقاءات الكبيرة قبل مواجهة تشيلسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي باللاعب الأرجنتيني سيرجيو أجويرو وبما يقدمه مع الفريق في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيب وأكد خلالها أن أهمية أجويرو تظهر مع الفريق في المباريات الكبيرة وشدد على احتياج الفريق له أمام تشيلسي.

وقال جوارديولا: “اللاعبون الكبار في حاجة للظهور في المباريات الكبيرة واللحظات الحاسمة وأجويرو يقوم بذلك في كل مرة نكون في مواجهة لقاء صعب".

موراتا وشوستر وإيتو ونجوم انتقموا من ريال مدريد بعد رحيلهم عنه

وأضاف: "أتمنى أن يكرر ذلك أمام تشيلسي، فنحن في حاجة للنجوم أمثاله في المباريات مثل تلك، ففي هذه الأوقات لا يكون ساري أو بيب أو كلوب أو أي مدرب مهمًا والمباراة تكون بين أقدام النجوم المميزون".

وأكمل: "الهدف الذي أحرزه ضد ليفربول يختصر كل شيء حقًا، في الأوقات الهامة يتقدم دومًا النجوم الكبار لتحقيق الفارق من أجل فريقهم".

اللعنة تطارد بيكيه - كم أنفق برشلونة منذ التهكم على صفقات ريال مدريد؟

واختتم تصريحاته: "الأندية الكبيرة في حاجة لتلك النوعية من اللاعبين، والبعض يختبىء في مثل تلك اللحظات، لكن البعض الآخر يخطو قدمًا لتقديم كل ما لديه".