جوارديولا يرفض العودة ويحدد مدرب برشلونة القادم

بيب جوارديولا ابن بار لبرشلونة ربما يرفض العودة إلى تدريب الفريق لكنه لا يتأخر عن توجيه النصيحة لرئيسه.

رفض الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي العودة لتدريب برشلونة لكن حبه لناديه دفعه لإسداء نصيحة إلى رئيس النادي جوان لابورتا بشأن المدرب المقبل للفريق الكتالوني.

نصيحة مدرب السيتي كانت قصيرة وطويلة المدى عمن يستحق تدريب برشلونة.

هل طلب برشلونة عودة بيب؟

كشفت قناة إسبورت3 الكتالونية عن رغبة رئيسه برشلونة، جوان لابورتا، ومحاولته إقناع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالعودة لتدريب برشلونة بداية من موسم 2022-23 لكن مدرب برشلونة الأسبق رفض لكن لابورتا أراد الحصول على نفع من ابن كتالونيا وطلب منه نصيحة بشأن الفريق.

ما نصيحة جوارديولا لرئيس برشلونة؟

بحسب البرنامج التلفزيوني فإن بيب أخبر لابورتا إنه لن يدرب برشلونة مجددًا وهنأه على دعمه للمدرب رونالد كومان لأن بيب يرى أن المدرب الهولندي لبرشلونة يستحق الدعم والبقاء موسمًا آخر دون مشاكل إدارية ليثبت جدارته.

وتولى كومان تدريب برشلونة الموسم الماضي وحقق مع الفريق بطولة كأس ملك إسبانيا في موسم صعب على المستوى الإداري للنادي برحيل إدرة جوسيب ماريا بارتوميو والتحقيق معها وتعيين مجلس مؤقت للنادي قبل انتخاب لابورتا في مارس الماضي.

هل نصح جوارديولا برشلونة بمدرب جديد؟

يعتقد بيب أن مشروع برشلونة الجديد المقبل سيكون أفضل من يقوده إليه لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا الحالي ومدرب برشلونة الأسبق الذي قادهم للثلاثية في 2015.

ويرتبط إنريكي بعقد مع منتخب إسبانيا بنهاية سنة 2022.

اقرأ أيضًا:

قلق الجماهير وثقة الإدارة.. اليوم نهاية عقد ميسي مع برشلونة!

الاتحاد الإسباني يورط موهبة برشلونة في بطولتين والنادي يرد

رحلة ميسي مع تجديد عقده .. 9 مرات والعاشرة في الطريق؟