جوارديولا يرفض استبعاد ليفربول من المنافسة ويسخر: نحن أبطال بالفعل!

كل الأمور مفتوحة على مصرعيها..

سخّر بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، من المزاعم المنتشرة بأن الدوري الإنجليزي الممتاز حُسم لمصلحة فريقه، في الوقت الذي أكد فيه على أن حظوظ ليفربول لا تزال موجودة للتتويج بلقب البطولة.

ويتقدم مانشستر سيتي حاليًا على أقرب المنافسين، مانشستر يونايتد، بفارق خمس نقاط في صدارة البريميرليج، مع وجود مباراة مؤجلة من شأنها أن تجعل الفارق 8 نقاط.

لكن رغم ذلك، يرفض جوارديولا أن يعتبر فريقه قد حسم المسابقة بسبب كثرة المباريات المتبقية، واستشهد بما حدث في بداية الموسم عندما تعثرت كتيبته كثيرًا وكانت خارج المنافسة تقريبًا.

جوارديولا في تصريحات صحفية قال "قبل شهرين أو ثلاثة كُنّا خارج كل شيء، لم تكن لدينا أي فرصة لنصبح أبطالًا أو للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لكننا الآن جاهزون".

وتابع ساخرًا "نحن جاهزون، لذلك ربما يجب ألا نلعب المزيد من المباريات في الدوري لأننا الأبطال بالفعل! لا أفهم لماذا نلعب أمام توتنهام وإيفرتون؟ نحن أبطال بالفعل".

كما أضاف وتحدث بجدية "أنا أفهم سبب حديث الناس عن ذلك، لكن لا شيء أبدي أو مثالي، فوزنا في الماضي لا يعني أننا سنفوز في المستقبل".

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أما عن ليفربول، فقال "يظل ليفربول أحد أفضل الفرق التي رأيتها في حياتي وتمكنوا من تحقيق سلسلة لا تصدق من اللا هزيمة في ملعبهم لمدة ثلاثة مواسم دون هزيمة واحدة".

"ثم على الفور، لا تعرف لماذا ثلاث هزائم متتالية، هل تعتقد أن هذا يمكن ألا يحدث معنا أيضًا؟ بالطبع يمكن أن يحدث."

وأتم "يمكن أن يحدث ذلك في غضون أسبوع، يمكن أن تخسر ثلاث أو أربع مباريات مباشرة بعد سلسلة من اللا هزيمة".

يذكر أن مانشستر سيتي سوف يلعب مع سوانزي سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل مواجهتين صعبتين على صعيد الدوري أمام توتنهام وإيفرتون يتخللهما قمة في دوري أبطال أوروبا مع بوروسيا مونشنجلادباخ.