جوارديولا يُخطط للم الشمل مع نجم بايرن ميونخ وبرشلونة بالمرصاد

هل يستطيع أن يحقق غايته؟

يضع بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عينه نصب التعاقد مع دافيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم خط دفاعات النادي السماوي.

ألابا هو من النوعية المفضلة للفيلسوف الإسباني وسبق وأن عملا سويًا في العملاق البافاري، وقد استخدمه جوارديولا في عدد من المراكز المختلفة سواءً في منتصف الملعب أو كقلب دفاع أو كمركزه الأصلي كظهير أيسر.

لذلك فإن ما يؤمن به جوارديولا أن الدولي النمساوي بمقدوره أن يحل أزمة السيتي في الموسم الحالي، والتي تتمثل في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر في ظل الإصابات وتراجع مستوى أغلب خط دفاع السيتيزنز.

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لكن مانشستر سيتي ليس المهتم الوحيد بخدمات ألابا، فيُعد برشلونة أيضًا هو أحد الفرق التي تضع عينها منذ مدة طويلة على التعاقد مع مع صاحب الأصول النيجيرية، ولكن الأمر متوقف حاليًا على رغبته وقدرته على إقناع إدارة البايرن بالرحيل.

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الذي يمنح السيتي أفضلية في هذا الصراع وفقًا للتقارير الصحفية الإسبانية هو قدرة النادي الإنجليزي على الوفاء بالراتب الكبير لألابا، على عكس برشلونة الذي لن يستطيع منحه على الأقل ما يأخذه حاليًا في الأليانز آرينا.

رغم ذلك، فتوجد أزمتان أمام سيتي من أجل إتمام هذه الصفقة، الأولى تتعلق بأن العلاقة بينها وبين إدارة بايرن ميونخ ليست على ما يرام نتيجة لمفاوضات النادي الألماني مع ليروي ساني، مما سيقف حائلًا أمام أي مفاوضات مع ألابا بعد تعنت الإدارة الإنجليزية كثيرًا في صفقة لاعب شالكه السابق.

أما الأزمة الثانية فتكمن في إقناع اللاعب نفسه بأنه لن يشارك في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين بعد قرار حظر المشاركة الأوروبية لكتيبة بيب جوارديولا نتيجة لمخالفة قوانين اللعب المالي النظيف.

يذكر أن ألابا سبق وأن ألمح إلى نيته مغادرة بايرن ميونخ في الصيف المقبل للبحث عن تحدٍ جديد، فلم ينف على الإطلاق كما كانت العادة في السنوات الماضية أنباء المغادرة، واكتفى بقول أن كل الخيارات واردة في المستقبل القريب.