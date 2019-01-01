جوارديولا يُحلل .. كيف فاز مانشستر سيتي على واتفورد بالثمانية؟

بدون تحضير جيد قبل المباراة

بدا المدرب الكاتلوني بيب جوارديولا أكثر راحة وثقة، بعد التغلب على أحزان هزيمة الأسبوع الماضي أمام نوريتش سيتي، وذلك باكتساح واتفورد بنتيجة تاريخية وصل قوامها لثمانية أهداف دون رد.

وعن الانتصار الكبير، قال الفيلسوف بعد المباراة "لم أكن أرغب في رؤية لاعبي فريقي لا يركضون في الشوط الثاني، وهذا لأنهم كانوا متقدمين 5-0، وحدث ذلك يعني عدم احترام للمنافس، لكننا لعبنا بجدية. لم نفعل أي شيء خاص، كل ما في الأمر أننا أدينا بأفضل طريقة لعب".

وواصل التغزل في فريقه "لعبنا بلا رحمة أمام المرمى، نجحنا في البداية في تسجيل خمسة أهدافن وأحيانًا نخلق 20 فرصة وربما أكثر ولا نتمكن من تسجيل ولو هدف".

وختم حديثه عن السيتيزينز "عُدنا من رحلة شاقة بعد مباراة دوري الأبطال، ولم يكن يكن لدينا الوقت الكاف للاستعداد لهذه المباراة، لكن في النهاية كان يومًا رائعًا للجميع سواء لنا أو للمشجعين".

محرز يواصل التألق 🇩🇿



هدفان وتمريرتان حاسمتان هذا الأسبوع 💪#movementiseverything @rexonaArabia pic.twitter.com/LSXHXmARhZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 21, 2019

بهذه النتيجة، يكون مانشستر سيتي قد عزز مكانه في المركز الثاني في جدول ترتيب أندية البريميرليج، بالوصول للنقطة الـ13، مقلصًا الفارق مع المتصدر ليفربول لنقطتين، قبل أن يحل ضيفًا على ملعب "ستامفورد بريدج"، لمواجهة تشيلسي غدًا الأحد في ختام الأسبوع السادس.