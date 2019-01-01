جوارديولا يحذر نجوم مانشستر سيتي من نيوبورت كاونتي

الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يحذر نجوم فريقه من صعوبة مواجهة فريق نيوبورت كاونتي في كأس الاتحاد الإنجليزي المقررة غدًا السبت

حذر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي نجوم فريقه من مواجهة فريق نيوبورت كاونتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني الإسباني وأكد خلالها أن فريق نيوبورت يتفوق في عدة نواحي على نظيره مانشستر سيتي.

وقال جوارديولا: "كلا مهاجما الفريق يسجلان الأهداف، والفريق ككل رائع فيما يخص الضربات الثابتة ورميات التماس، ويلعبون على الكرة الثانية دومًا من أجل ادخال الكرة للمنطقة وجعل المنافس يدافع من القلب".

وأضاف: "سنعاني بشكل كبير خاصة داخل منطقة الجزاء الخاصة بنا، لأنهم لديهم أفضلية بدنية وأطوال كبيرة، لذلك سيكونون أفضل مننا في العديد من النواحي".

وأكمل: "علينا أن نحاول أن نأخذ المباراة للطريقة الخاصة بنا، حيث نكون نحن الطرف الأقوى، والفريق الذي سيأخذ المباراة لطريقته هو من سيتأهل للدور التالي".

واختتم تصريحاته بالحديث عن جدول مباريات الفريق: "علينا أن نتأقلم، هذا هو التحدي الأساسي وسنحاول أن نقدم أفضل ما لدينا في تلك المرحلة".